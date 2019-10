Volleybalbond ontslaat coach vrouwenteam Jamie Morrison

Volleybalbond Nevobo heeft de Amerikaan Jamie Morrison ontslagen als coach van het vrouwenteam. Aanleiding daarvoor zijn de tegenvallende prestaties van de ploeg dit jaar, schrijft de bond zaterdag op zijn site.

De volleybaldames liepen begin augustus een eerste kans mis op plaatsing voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, na een verlies tegen Italië. Een maand later schakelde Turkije hen uit in de kwartfinales van het Europees Kampioenschap. Ook de wedstrijden in het wereldbekertoernooi in Japan verliepen slecht.

De laatste kans voor Nederland voor een plek op de Olympische Spelen volgend jaar is tijdens een kwalificatietoernooi dat in januari plaatsvindt in Apeldoorn. Zeven andere landen doen mee aan die eindstrijd.

Eerste jaren succesvol

De 38-jarige Amerikaan Morrison werd begin 2017 aangesteld als coach van de vrouwenploeg. Zijn eerste twee jaar als coach verliepen succesvol. De Nederlandse vrouwen bereikten in 2017 de finale van het EK (maar verloren van Servië) en een jaar later kwamen ze tot de halve finales van het WK (wederom verlies tegen Servië). De ploeg eindigde toen als vierde, de hoogste klassering ooit op een WK.

In een verklaring op de site van de Nederlandse volleybalbond zegt Morrison dat hij „de klus richting Tokio graag [had] afgemaakt, maar dat zit er nu niet meer in”. Morrison:

„In 2019 hebben we onze doelen niet gehaald en daar ben ik verantwoordelijk voor.”

Joop Alberda, technisch directeur van Nevobo, zegt het te betreuren dat de bond deze moeilijke beslissing heeft moeten maken. „Jamie heeft in 2017 en 2018 prachtige resultaten geboekt met het team, en daar zijn we hem dankbaar voor. Na een uitgebreide evaluatie van het afgelopen seizoen is er echter onvoldoende vertrouwen om de route te vervolgen naar het aankomende OKT en het WK 2022.”

Een opvolger voor Morrison is nog niet aangesteld.