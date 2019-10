Onlangs had ik mijn 5-jarige zoon verteld dat het vlees dat wij eten van dode dieren komt. „Sommige mensen eten geen vlees”, vertelde ik hem; hij wilde er alles van weten. Toen mijn 3-jarige dochter zich vorige week afvroeg waar de kip op haar bord vandaan kwam, besloot ik ook haar de waarheid te vertellen. „Maar wie heeft die kip dan doodgemaakt?”, vroeg zij zich af. Mijn zoon wilde maar wat graag zijn kennis delen: „Dat hebben de vegetariërs gedaan”, zei hij vol overtuiging.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl