Terreuraanklager Frankrijk: aanwijzingen radicalisering mesaanvaller

De Franse antiterreuraanklager zegt dat er aanwijzingen van „latente radicalisering” zijn gevonden bij de politiemedewerker die donderdag in Paris vier van zijn collega’s doodstak. De man, Mickaël H., was tien jaar geleden tot de islam bekeerd en stond in contact met aanhangers van het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de godsdienst.

Dat maakte de Franse antiterreuraanklager zaterdag bekend op een persconferentie, meldt persagentschap AFP. Het incident werd in eerste instantie als moord onderzocht, maar vrijdag nam de antiterreurafdeling van de Franse politie het onderzoek over.

De aanklager zei dat de doodgeschoten H. in het verleden de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo had verdedigd. Ook weigerde hij sommige contacten met vrouwen en zou hij in naam van de islam sommige vormen van geweld goedkeuren.

Naast het feit dat H. mogelijk geradicaliseerd was, zijn er volgens de aanklager verschillende aanwijzingen dat er wellicht sprake is van een terroristische aanslag. H. zou zijn daad gepland hebben. Kort voor de steekpartij stuurden hij en zijn vrouw 33 sms’jes over en weer met een religieuze inhoud. Ook zou hij een wil om te sterven hebben uitgedrukt. Het voorarrest van zijn vrouw, die donderdag werd opgepakt, is vrijdag verlengd.

Geen strafblad

De aanklager maakte verder bekend dat Mickael H. een 45-jarige, in het Caribische Martinique geboren IT-medewerker was die sinds 2003 bij de politie werkte. Hij had geen strafblad. De twee messen die hij voor de moord gebruikte, een keukenmes van 33 centimeter en een oestermes, kocht hij diezelfde ochtend.

Die verstopte hij onder zijn kleding voordat hij het hoofdgebouw van de politie, waar hij werkte, naar binnen ging. Binnen zeven minuten vermoordde hij daarmee twee politieagenten en een administratief medewerker van zijn afdeling. Daarna wist hij nog een politievrouw te doden en twee andere collega’s te verwonden voordat een politieagent in opleiding hem doodschoot.

Na de moordpartij is in Frankrijk discussie ontstaan over hoe het kan dat een medewerker van de politie schijnbaar zo onopgemerkt kon radicaliseren. Op aandringen van premier Edouard Philippe worden de procedures doorgelicht die tekenen van radicalisering zouden moeten detecteren bij Franse ambtenaren.