Nederlander (25) al een maand klem in Melilla, oplossing ambassade blijft uit

De Nederlander Karim Ouisam (25) wacht na een vakantie in Marokko al een maand in de Spaanse exclave Melilla op hulp van de Nederlandse overheid om aan te tonen dat zijn identiteitspapieren echt zijn. De Spaanse autoriteiten hebben het paspoort van de Nederlander begin vorige maand in beslag genomen op verdenking van identiteitsfraude en willen hem pas laten gaan als er overtuigend bewijs is overlegd dat hij daadwerkelijk de persoon is die in het document staat.

Melilla ligt in het noorden van Marokko, maar is een autonome Spaanse regio. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat via een woordvoerder weten dat de ambassade in Madrid „hard bezig is” met de zaak. PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen heeft om uitleg gevraagd aan minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD).

Op 3 september, nu meer dan vier weken geleden, werd Ouisam door de Spaanse politie uit de rij gehaald voor de boot van Melilla naar Málaga. Hij was na een vakantie in Marokko op doorreis terug naar Helmond. Melilla staat bekend als een plek van waaruit vele migranten op illegale wijze naar het Europese vaste land proberen te komen.

„Tijdens het inchecken werd ik opeens tegengehouden door de Spaanse politie”, vertelt Ouisam vanuit Melilla door de telefoon. „Ze zeiden dat mijn Nederlandse paspoort nep was en sloten me twee dagen op in de cel. Al mijn spullen werden afgenomen. Ik ben twee keer geslagen, mocht niemand bellen en moest papieren tekenen waarvan ik geen idee had wat erin stond. Ik spreek geen Spaans en bij de politie was er geen tolk voorhanden.”

Identiteitsbewijzen ingenomen

De Nederlander uit Helmond werd op last van de plaatselijke rechtbank vrijgelaten, maar zijn paspoort, rijbewijs en bankpas kreeg hij niet terug. Aan de hulp van een toegewezen Spaanse advocaat had Ouisam naar eigen zeggen niets. „Volgens hem was mijn paspoort niet echt en hij zei dat ik maar beter kon bekennen. Dan zou mijn straf minder hoog zijn. Maar dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Ik ben een Nederlander en beschik gewoon over een geldig paspoort. Via mijn familie heb ik allerlei uittreksels en papieren op laten sturen. Niets was goed genoeg. Om gek van te worden.”

Ouisam begon aan een zoektocht om zijn identiteit te bewijzen. Intussen zwierf hij in Melilla over straat omdat hotels hem zonder papieren afwezen. Pogingen om aangifte te doen bij de politie liepen op niets uit omdat hij steeds weer weg werd gestuurd. „Ik voel me een illegale vluchteling, terwijl ik dat helemaal niet ben. De Spanjaarden hebben mij gewoon van mijn nationaliteit beroofd. Ik heb verschillende keren de hulp van de Nederlandse ambassade ingeroepen, maar ze verbraken keer op keer de verbinding. Het laatste wat ik hoorde dat ik nu een testje voor de politie zou moeten doen.”

Arnhemse burgemeester

De voorbije dagen zocht Ouisam samen met zijn familie in Nederland contact met verschillende politici. Europarlementariër Kati Piri (PvdA) maakte zich hard voor de Nederlander en vroeg via haar partijgenoten in Den Haag minister Blok om opheldering. „Dit is een bizarre situatie”, zegt ze via de telefoon. „Minister Grapperhaus (Justitie, red.) vliegt voor een veroordeelde coffeeshophouder naar Thailand en deze man laten we in Melilla gewoon aan zijn lot over? Dit is nota bene Europees grondgebied.”

Piri schakelde de hulp in van de Arnhemse burgemeester en partijgenoot Ahmed Marcouch om ervoor te zorgen dat Ouisam in ieder geval onderdak heeft. „Kennissen van mij in Melilla staan hem nu bij”, vertelt Marcouch desgevraagd. „Ik ken de hectische situatie daar goed want mijn wortels liggen vijftien kilometer verderop in Marokko. Via verschillende contacten heb ik begrepen dat deze jongeman gewoon bekend is in Helmond. En ik heb zelf via zijn vader een door een uitzendbureau gecheckt kopie van zijn paspoort gezien. Niets wijst erop dat hier iets vreemds aan de hand is. Het is zeer zorgwekkend dat het zolang duurt om de identiteit van iemand vast te stellen.”

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat desgevraagd weten dat „deze zaak absoluut de aandacht heeft.” „We onderhouden nauwgezet contact met de Spaanse autoriteiten om de juiste documenten aan te leveren zodat de identificatie plaats kan vinden”, aldus de woordvoerder. Maar waarom dit zolang duurt, weet hij niet. „De ambassade doet zijn best.”