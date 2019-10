Mexicaanse investeerder Garcia de la Vega ziet af van overname Roda JC

De omstreden Mexicaanse investeerder Mauricio Garcia de La Vega ziet af van de overname van Roda JC. Dat heeft de KNVB zaterdagmiddag bekendgemaakt. Volgens de voetbalbond heeft Garcia de la Vega dit besluit genomen na gesprekken met de voetbalclub, de gemeente Kerkrade en de KNVB.

De Mexicaan, die sinds een half jaar verbonden was aan Roda, lag de laatste tijd onder vuur bij de club uit Kerkrade. Hij zou een meerderheid van de aandelen overnemen, maar wachtte nog op toestemming van de KNVB. De aanhang van het in financiële nood verkerende Roda JC was boos omdat hij zijn beloofde miljoeneninvesteringen maar niet deed. Vorige week werd hij door fans van de club het stadion uitgewerkt.

Oncontroleerbare situatie

„Onrust binnen de club heeft geleid tot een oncontroleerbare situatie. Daar wordt niemand beter van”, zegt de Mexicaan zaterdag in een verklaring.

„Door de gebeurtenissen de afgelopen weken ben ik in de media neergezet als een onbetrouwbaar persoon, met valse intenties. Dat beeld is onjuist.”

Garcia de la Vega zei eerder dat hij nog geen geld in de club had gestoken, omdat hij van de KNVB nog geen toestemming had gekregen om eigenaar te worden van Roda. Hij lag eerder ook onder vuur bij andere clubs met wie hij wilde samenwerken omdat hij beloofde investeringen niet deed.

Hessel Meijer, directeur van Roda JC, zegt in dezelfde verklaring op de site van de KNVB „de moedige beslissing” van Garcia de la Vega te respecteren. „Het is helaas anders gelopen dan waar iedereen op heeft gehoopt.”

