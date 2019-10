‘Instanties faalden in zaak Lili en Howick’

De instanties die vorig jaar werden ingeschakeld bij de uitzetting van de Armeense asielkinderen Lili (nu 13) en Howick (14) hebben grote fouten gemaakt. Dat is volgens ingewijden tegenover RTL Nieuws de conclusie van een rapport dat werd opgesteld door de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De uitzetting van de twee kinderen haalde vorig jaar het landelijke nieuws. Lili en Howick, die al langer dan tien jaar in Nederland woonden, zouden worden uitgezet naar Armenië, waar hun moeder op dat moment woonde. De twee verdwenen echter vlak voordat zij op het vliegtuig moesten stappen. Ze doken pas weer op toen het besluit was genomen dat ze toch mochten blijven.

De reconstructie van vorig jaar: Lili en Howick moesten terug naar Armenië. Totdat ze wegliepen. Toen mochten ze ineens wél blijven. Wat gebeurde er en wie deed wat?

Slechte organisatie

Volgens de bronnen van RTL Nieuws maakten de onafhankelijke voogdijstichting Nidos, de Dienst Terugkeer en Vertrek - onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid - en de politie allemaal fouten tijdens de twee weken voor het vertrek van Lili en Howick. De verschillende organisaties waren het onderling oneens over hoe de zaak moest worden aangepakt en wie verantwoordelijk was.

Zo hielden Nidos-medewerkers slecht toezicht op de kinderen, waardoor Lili en Howick erin slaagden weg te lopen uit het huis van hun grootouders in Wijchen. De zoekactie zou daarop slecht zijn georganiseerd door de politie, die aanwijzingen over het hoofd zou hebben gezien. De kinderen waren een hele nacht spoorloos. Zij meldden zich op zaterdag 8 september, toen toenmalig staatssecretaris Mark Harbers (VVD, Justitie) al van gedachten was veranderd. De inspectie schrijft volgens RTL Nieuws dat uit het onderzoek niet duidelijk is geworden waarom hij die draai maakte. Mogelijk zou hij hebben toegegeven aan politieke druk.

Volgens RTL Nieuws is het rapport van de inspectie voorgelegd aan het gezin - de moeder van de kinderen is vanuit Armenië teruggekeerd naar Nederland. Het definitieve rapport wordt half oktober gepubliceerd.