Ex-topbankiers hekelen ECB

Een groep voormalige presidenten van verschillende centrale banken in Europa heeft kritiek geuit op de koers van de Europese Centrale Bank. De oud-ECB’ers, onder wie de voormalige president van De Nederlandsche Bank (DNB) Nout Wellink, zeggen in een brandbrief zich zorgen te maken over de huidige „crisismodus” van de ECB, die volgens hen niet nodig en riskant is. Daarbij gaat het vooral om de grote aankoop van obligaties waarmee de rente wordt gedrukt.

De voormalige centrale bankpresidenten uit Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Nederland geven aan dat het huidige monetaire beleid op een verkeerde diagnose is gebaseerd en dat de ECB hiermee haar onafhankelijkheid dreigt te verliezen. Ook Jürgen Stark and Otmar Issing, zij waren hoofdeconoom in Frankfurt, hebben de brief ondertekend.

De ECB liet eerder deze maand weten onder meer het aankoopprogramma van obligaties opnieuw op te starten en de rente te verlagen. Eerder liet de huidige DNB-president Klaas Knot zich ook al kritisch uit over het weer opstarten van het opkoopprogramma. Ook andere ECB-kopstukken hekelden het beleid van Draghi.

In de brief stellen de critici dat de ECB er al jaren niet in slaagt de inflatie in de buurt van het beoogde doel van „net geen 2 procent” te krijgen. Door vast de houden aan het „ultralosse” monetaire beleid wordt het steeds moeilijker daar weer mee te stoppen.

Niet alleen de inhoud van de brief is opvallend - meestal mengen oud-bestuurders zich niet in het beleid van hun opvolgers - maar ook de timing is opvallend. Aan het eind van deze maand wordt de Italiaan Draghi vervangen door Christine Lagarde. De Française was tot voor kort voorzitter bij het IMF en het is de vraag of zij het beleid van Draghi voortzet.

Volgens de voormalige bestuurders is vooral de jonge generatie het slachtoffer van de lage rente. Zij is beroofd van de mogelijkheid om voor hun oude dag veilig in rentedragende producten te investeren. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 oktober 2019