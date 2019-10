‘Het begon vijf, zes jaar geleden, toen het bestuur van het pensioenfonds uitsprak dat het meer aandacht voor duurzaamheid wilde in de beleggingsstrategie. Dit vanuit het geloof dat zo op de lange termijn de risico’s van onze beleggingen afnemen en het rendement bestendiger wordt.

Toen zijn we gaan nadenken hoe we die wens konden invullen. Binnen de drie pilaren van ESG – respectvolle omgang met planeet, maatschappij en medemens dus – zijn zeer veel thema’s mogelijk.

Wij kwamen uit op drie doelen: klimaatverandering aanpakken, fatsoenlijke banen en economische groei stimuleren, en vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Na onderzoek onder de deelnemers aan ons pensioenfonds – in totaal ruim een miljoen mensen – over hun wensen, is daar nog een vierde bijgekomen: duurzame productie en consumptie. Dat past bij onze sector: het richt zich op de toeleveringsketen.

Daarna begon de zoektocht naar een passende index. Voor aandelen uit ontwikkelde economieën volgden we de MSCI World. Nou heeft indexbouwer MSCI ook veel ESG-indexen, maar die sloten niet helemaal aan bij onze vier thema’s. Toen heeft een andere partij, FTSE Russell, speciaal voor ons een index gebouwd. Afhankelijk van hoe goed de 1.100 geselecteerde bedrijven op onze doelen scoren, zijn ze daarin zwaarder of lichter vertegenwoordigd. Die score is ook een stok achter de deur om ze aan te zetten tot verbetering.

De oude index belegde in nog meer bedrijven, maar de twee zijn wel vergelijkbaar qua risico en rendement. Hoe dat laatste uitpakt, weten we nog niet: we hebben deze index pas zes maanden. Maar we houden dat goed in de gaten en passen hem zo nodig weer aan. Dit is pas het begin. Nu willen we stap voor stap ook onze beleggingen in obligaties en aandelen van opkomende markten aanpassen aan onze doelen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 oktober 2019