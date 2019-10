Cao-conflict werpt schaduw over 100ste verjaardag KLM

De KLM-directie hoeft niet te vrezen dat boze stewardessen het feest van maandag komen verstoren. „Ons ultimatum loopt tot dinsdag, dus ze kunnen de slingers nog opruimen”, zegt Chris van Elswijk, bestuurder van cabinevakbond VNC.

Op 7 oktober bestaat KLM precies 100 jaar. Het jubileum wordt dit jaar uitgebreid gevierd, culminerend in een bijeenkomst op maandag in Hangar 10 op Schiphol-Oost. Daar kunnen gasten de KLM100 Experience beleven en worden het jubileumboek en het 100ste KLM-huisje onthuld.

Net op tijd leek een slepend cao-conflict bij een van de grootste werkgevers van het land (30.000 werknemers) beslecht. Dinsdag bracht KLM naar buiten dat er een onderhandelingsresultaat was bereikt met de acht betrokken vakbonden. In een periode van 2 jaar en 9 maanden krijgt het grondpersoneel 8,5 procent loonsverhoging, met een beperkte winstdeling. In dezelfde periode krijgen cabinepersoneel en piloten 7 procent meer salaris, met behoud van de volledige winstdeling.

Donderdag gooiden de leden van de grootste KLM-bond (6.000 leden) roet in het eten. Maar liefst 80 procent van de VNC-ledenraad wees het voorstel af. Vlak voor het eeuwfeest is KLM terug bij af.

Vanaf 8 oktober wordt vliegen buiten de cao om duurder voor KLM, zegt Van Elswijk. „We gunnen de directie ruimte om in beweging te komen. Een week later, vanaf 15 oktober, stoppen we met vliegen buiten de afgesproken werktijden. Dan moet er personeel worden vervangen.” Lastig voor KLM, maar niet voor passagiers.

Van Elswijk: „Vanaf het begin lag voor ons de nadruk op loonsverhoging: 4 procent per jaar. KLM heeft drie topjaren achter de rug, en het cabinepersoneel heeft flink ingeleverd. Dat kan niet langer. Op inhoud was het eindbod goed, op loon niet.”

Birte Nelen, bestuurder van FNV Cabine (2.000 leden), trekt dezelfde conclusie. „Het is aan onze leden om te beoordelen wat zwaarder weegt, goede inhoudelijke maatregelen of onvoldoende loonsverhoging.” De FNV-leden worden per mail geraadpleegd, de uitslag wordt half oktober verwacht.

Een lichtpuntje voor de KLM-directie is dat het verzet zich waarschijnlijk beperkt tot het cabinepersoneel.

FNV Luchtvaart, de grootste van de vijf bonden voor het grondpersoneel, legt het cao-voorstel voor met een „positieve beoordeling”. Leden kunnen stemmen tot 24 oktober. Pilotenbond VNV weet nog niet wanneer de leden beslissen, maar „als we een onderhandelingsresultaat voorleggen is het wat ons betreft een go”.

Waarom zijn alleen de stewards en stewardessen ontevreden? Van Elswijk: „Voor een piloot met een riant salaris is het makkelijker om 7 procent meer te accepteren dan voor een stewardess die begint met 1.700 euro netto per maand.”

