Zo wil Linda de Mol vrouwenzender Net 5 uitbouwen

„Eigenlijk kon ik geen nee zeggen, ik heb maar één broer,” zegt Linda de Mol over haar overstap van RTL naar concurrent Talpa TV (SBS), het televisiebedrijf van John de Mol. „Ik heb ook niet ingewikkeld over geld gedaan. Ik zei tegen John: ik hoef niet meer te verdienen, ik doe het voor jou.”

In een openbaar interview met Twan Huys op de openingsavond van het festival Dutch Media Week, donderdag in Hilversum, vertelde de programmamaker over haar plannen bij Talpa TV, in het bijzonder over haar plannen met vrouwenzender Net 5.

Om de vier Talpazenders (SBS 6, Veronica, Net 5, SBS 9) te versterken, haalde John de Mol onlangs een hele stoet RTL-presentatoren naar Talpa. Zijn zus was de grootste vangst. Niet alleen omdat ze haar grootste hits meenam, als Postcodeloterij Miljoenenjacht en Ik Hou van Holland, maar ook omdat zij zelf series en andere programma’s ontwikkelt.

Vaste vriendinnen

Bovenal verbouwt ze Net 5 door de zender te verbinden met haar succesrijke tijdschrift en onlineplatform LINDA.. Ze nam hiervoor ook hoofdredacteur Jildou van der Bijl mee. Samen vormen ze de creatieve directie van de zender. Zo’n verbintenis past mooi in de crossmediale aspiraties van moederbedrijf Talpa Network. In de planning staan onder meer een realityserie over vrouwelijke strafpleiters; een reeks van modiste Olcay Gülsen over blijf-van-mijn-lijfhuizen; en twee eigen tv-series. Net 5 nieuwe stijl begint op woensdag 16 oktober met Ladies Night, een wekelijkse vrouwentalkshow van Merel Westrik. Eindredacteur is Ewart van der Horst, de man achter het succes van Jinek en DWDD.

De Mol legt uit dat de talkshow zal draaien om Westrik en een poule van ‘vaste vriendinnen’, drie per keer, die samen het nieuws doornemen. Daarnaast ontvangt Westrik dagelijkse gasten; ook mannen. Tot de vaste vriendinnen behoren Gülsen, actrice Tjitske Reidinga, en de journalisten Fidan Ekiz en Antoinette Scheulderman. Ook De Mol zelf hoort bij de vriendinnen. Dat is voorlopig haar enige verschijning op Net 5. Verder zal ze als kijkcijfermagneet alleen op hoofdzender SBS6 te zien zijn. „Hoewel we er over denken om de Zomerweek op Net 5 te plaatsen.”

Riskant

Het maken van een talkshow voor vrouwen noemt De Mol „het meest riskante aller tijden”: „Alle vrouwentalkshows zijn tot nu toe mislukt”. Haar grote voorbeeld is The View op de Amerikaanse zender ABC, dat ook werkt met een vaste poule van co-hosts. Dat populaire programma, zo memoreert Huys, was aanvankelijk geen succes. De Mol: „Ik hou er rekening mee dat we een lange adem moeten hebben. Merel heeft dan ook een contract voor drie jaar gekregen.”

Een van de problemen van vrouwelijke opiniemakers op tv, zegt De Mol, is dat vrouwen meteen inbinden als de camera aangaat. „Omdat vrouwen harder afgerekend worden op wat ze zeggen, zijn ze zich veel meer bewust van het effect van hun woorden.” Tot haar blijvende verbazing worden vrouwen op tv, wat ze ook zeggen, allereerst afgerekend op hun uiterlijk: „Heb je een rare of juist een leuke jurk aan? Daar gaat het altijd over. Of dat ik mijn haar moet afknippen omdat ik te oud ben geworden voor lang haar.”

Een kilo of tien

De Mol vertelt ook over de ochtend van 8 september, nadat Ik hou van Holland voor het eerst op SBS 6 was uitgezonden. Het was de vraag of dat oude RTL 4-succes het ook goed zou doen op SBS 6, een zender die het doorgaans aflegt tegen RTL 4. Daarmee was dit ook de eerste grote test of de ambities van Talpa TV überhaupt levensvatbaar waren. De Mol: „Het was heel spannend. Om kwart over zeven ’s ochtends zaten we allemaal klaar om de kijkcijfers te bekijken. Om tien over half acht verschenen ze pas.” Het programma haalde 1,2 miljoen kijkers, en versloeg daarmee Dancing with the Stars met Chantal Janzen, de tegenzet van RTL4. „Er viel een kilo of tien van mij af. Nu is mijn broer blij met mij.”

Omdat De Mol zich ook nog verbonden voelt met RTL, kan ze er niet echt van genieten als haar oude werkgever punten verliest aan Talpa TV. „Maar ja, als het goed gaat met SBS, gaat het slecht met RTL. Dat is nu eenmaal zo. NPO heeft daar geen last van.”

Huys noemt de lancering van Tien (2005-2007), de geflopte zender van John de Mol, die volgens hem de volksgunst verspeelde doordat De Mol te hoog van de toren blies. Was de huidige bescheidener presentatie van Talpa TV een vooraf besproken tactiek? De Mol: „Nee. En de receptie was toch: hij koopt RTL leeg.” Terwijl het volgens haar genuanceerder ligt: tv-sterren wisselen wel vaker van zender. De Mol relativeert ook alvast het huidige succes van SBS6: „Straks zijn Ik hou van Holland en Chateau Meiland afgelopen en worden de kaarten opnieuw geschud.”