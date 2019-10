Zeeman verwacht komende jaren sluiting van 60 tot 70 winkels

Textielconcern Zeeman gaat de komende vijf jaar waarschijnlijk zestig tot zeventig winkels in Nederland sluiten. Dat heeft topman Erik-Jan Mares vrijdag tegen persbureau ANP gezegd. Het was al langer bekend dat Zeeman winkels in Nederland zou gaan sluiten, maar concrete aantallen waren nog niet eerder genoemd.

Zeeman wil slechtlopende winkels sluiten en blijft kijken naar mogelijkheden om nieuwe filialen te openen. De omzet van Zeeman groeit nog steeds, zegt Mares. Een woordvoerder laat aan NRC weten dat de sluitingen onderdeel zijn van een al langer lopende strategie omdat „klanten nu eenmaal anders zijn gaan winkelen”. In de afgelopen vijf jaar sloot Zeeman al zo’n dertig winkels in Nederland.

Zeven landen

Zeeman is gevestigd in zeven landen en heeft meer dan 1.300 vestigingen. Nederland heeft met 502 locaties de meeste winkels. De omzet groeide vorig jaar met 4 procent naar 609 miljoen euro, de winst steeg naar bijna 13 miljoen. Het concern telt bijna 8.000 medewerkers, onder wie 3.000 in Nederland.

Mares zegt tegen ANP dat Zeeman vooral in Spanje goed aanslaat. Binnenkort wordt de vijftigste winkel geopend in het Zuid-Europese land. Verwacht wordt dat Zeeman in Spanje kan uitgroeien naar 200 tot 250 vestigingen, maar daar wordt geen termijn aan verbonden. Het concern onderzoekt verder of uitbreiding naar andere landen in Zuid-Europa haalbaar is, waaronder Griekenland.