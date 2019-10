Vuur geopend op demonstranten in Bagdad, dodental boven de 50

Iraakse veiligheidstroepen hebben vrijdag het vuur geopend op honderden demonstranten in het centrum van de hoofdstad Bagdad. Daarbij zijn volgens persbureau AP zeker tien mensen om het leven gekomen, waardoor het totale dodental van de onlusten in Irak deze week inmiddels boven de vijftig is uitgekomen. Irakezen zijn ontevreden over de voortdurende corruptie, het ontbreken van banen en slecht bestuur.

De escalatie volgde kort na een oproep van de vooraanstaande sjiitische leider Ali al-Sistani die juist opriep tot een einde van het geweld „voordat het te laat is”. De onrust in Irak is in korte tijd uitgegroeid tot grootschalige demonstraties, die met harde hand door de autoriteiten worden neergeslagen.

Premier Adel Abdul-Mahdi toonde vrijdag tijdens een televisietoespraak juist begrip voor de „legitieme eisen” van de demonstranten. Maar hij noemde het optreden van veiligheidstroepen „een bitter medicijn” dat nodig was om orde te bewaren. Autoriteiten hebben bovendien het internet afgesloten en een avondklok ingesteld in Bagdad.

Scherpschutters

Demonstranten probeerden het centrale Tahrir-plein te bereiken toen het vuur werd geopend. Meerdere mensen werden door het hoofd geschoten. Volgens het leger schoten „niet-geïdentificeerde scherpschutters” zeker twee politieagenten en twee burgers dood. In totaal waren zo’n duizend mensen op de been. Ook werden een waterkanon en traangas ingezet. De verwachting is dat de protesten de komende nacht door zullen gaan.

Irak produceert meer olie dan ooit, maar de gewone burger merkt daar nauwelijks wat van. „Er is geen elektriciteit, geen werk, mensen sterven van de honger en zijn ziek”, zei een demonstrant vrijdag tegen AP.