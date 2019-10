Verkiezingen Sint-Maarten uitgesteld na opstappen stembureau

De parlementsverkiezingen in Sint-Maarten worden anderhalve maand uitgesteld tot 9 januari. Gouverneur Eugene Holiday heeft daartoe donderdag naar eigen zeggen moeten besluiten vanwege het vertrek van de leden van het centrale stembureau. Die stapten eerder deze week op omdat ze vonden dat ze te weinig tijd hadden om de verkiezingen te organiseren.

De leden van het centrale stembureau vertrokken omdat ze niet konden voldoen aan hun wettelijke taak, liet voorzitter Jason Rogers weten aan de regering. Zo zou het door de krappe planning onder meer onmogelijk zijn om nieuwe partijen in te schrijven en tijdig aan te kondigen dat kandidaten zich kunnen aanmelden. Ook konden kiezers zich niet meer op tijd registreren. Allerlei wettelijke deadlines niet lagen in het verleden, schreef hij volgens lokale media in de brief waarin het kiesbureau zijn vertrek bekendmaakte.

Sint-Maarten moet vervroegd naar de stembus vanwege de val van het kabinet, vorige week. Premier Leona Marlin-Romeo verloor haar meerderheid na het vertrek van twee parlementariërs, onder meer vanwege de gebrekkige wederopbouw na de verwoestende orkaan Irma. Vanwege die storm in 2017 moesten overigens ook de vorige verkiezingen worden uitgesteld.

Het eiland Sint-Maarten bestaat uit een Nederlands en een Franse deel. Het Nederlandse deel is een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Gouverneur Holiday is benoemd door koning Willem-Alexander en geen lid van het kabinet.