Tennis is een ingewikkeld spel om te leren. Mijn dochter van 9 telt regelmatig in haar nadeel, serveert vanaf de verkeerde kant en vergeet onderhands te serveren bij de tweede opslag, wat nog mag op haar leeftijd, zodat ze heel wat dubbele fouten slaat. Ik bijt mijn tong eraf langs de lijn, volgens de instructies van de club, want: ze moeten het zelf leren. Thuis na weer een verloren wedstrijdje aan de troostende thee met koekjes denkt ze even na en vraagt me dan: „Mama, waarom mag je een ace eigenlijk niet terugslaan?”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 oktober 2019