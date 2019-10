Schilderij Banksy geveild voor 11 miljoen

11,1 miljoen euro: zoveel is donderdag bij een avondveiling van Sotheby’s in Londen betaald voor het schilderij Devolved Parliament (2009) van de Britse kunstenaar Banksy. Deze keer was er geen stunt na afloop, zoals vorig jaar, toen de helft van een net verkocht Banksy-schilderij door een ingebouwde versnipperaar zakte. Gisteren liet Banksy alleen van zich horen door op Instagram te melden dat hij het jammer vond dat het werk niet meer van hem was.

Devolved Parliament is een vier meter breed schilderij van het Britse Lagerhuis, maar dan met chimpansees in de bankjes. Het doek zou naar verwachting 1,8 miljoen euro opbrengen. Het vorige record van een schilderij van Banksy stond op ruim 2 miljoen euro, voor Keep It Spotless.

Niemand weet wie Banksy precies is – man, vrouw of een collectief kunstenaars. Zijn graffitikunstwerken duiken over de hele wereld op, ze nemen steevast de machtigen en de rijken op de hak. Devolved Parliament hing eerder in het Bristol Museum, maar was in bezit van een particuliere eigenaar.

Sotheby’s-directeur Alex Branczik zei over de verkoop: „Ik was me ervan bewust dat Banksy een serieuze kunstenaar is, maar hij heeft een heel brede populaire aanhang. Zijn werk spreekt zowel traditionele als nieuwe verzamelaars aan.” De veiling duurde 13 minuten. Er waren tien bieders, van wie vijf aanwezig in de zaal, maar Devolved Parliament werd telefonisch verkocht.