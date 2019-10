‘Biomassa niet duurzaam bij grootschalige inzet’

Op grote schaal energie opwekken uit biomassa is geen klimaatvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen. Dat concludeert de Europese koepelorganisatie voor de wetenschap EASAC naar aanleiding van een onderzoek naar bio-energie. Het idee van biomassa is om hout te verstoken dat speciaal hiervoor is geplant. Het verstoken van biomassa zou duurzaam zijn omdat nieuw aangeplante bomen de CO 2 opnemen die later bij verbranding vrijkomt. Maar dit gaat niet op, stellen de wetenschappers, omdat het veel te lang duurt voordat bomen volgroeid zijn en voldoende CO 2 kunnen opnemen, terwijl tegelijkertijd op grote schaal biomassa wordt verstookt. Daarbij is hout een minder effectieve energiebron dan steenkool. Per saldo stoot biomassa daarom meer CO 2 uit dan bij de verbranding van steenkolen gebeurt. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 4 oktober 2019