ProRail investeert tientallen miljoenen extra in behoud historische stations

Spoorbeheerder ProRail trekt jaarlijks 15 tot 20 miljoen euro extra uit voor het onderhoud van dertig monumentale stations. Met name perronkappen en gietijzeren stationsdelen van 100 tot 150 jaar oud kampen in sommige gevallen met roest- en scheurschade. Dat meldt het spoorbedrijf vrijdagochtend.

De eerste stations die worden aangepakt zijn die in Leeuwarden, Groningen, Harlingen en Driebergen Zeist. Later volgen onder meer Nijmegen, Apeldoorn, Dordrecht en Hilversum. Het uitgangspunt is om bij de renovaties het historische uiterlijk van de vaak centraal gelegen stations „nauwkeurig te behouden”, aldus ProRail. Reizigers zullen naar verwachting weinig hinder ondervinden van de renovaties.

Veel van de gebouwen zijn gebouwd in de 19e of begin 20e eeuw. De constructies zijn volgens ProRail niet langer berekend op het huidige gebruik en daarom toe aan groter onderhoud. „Er zijn op dit moment geen veiligheidsrisico’s op deze stations”, zegt een woordvoerder van ProRail desgevraagd. „Wel is groter onderhoud nodig aan onder meer de fundering, kappen en afwatering. Op zullen op sommige stations zonnepanelen worden geplaatst.”

Hevigere regen en wind

ProRail noemt klimaatverandering als een van de redenen om extra aandacht te besteden aan stationsonderhoud. Hevigere regenbuien en windstoten moeten volgens de spoorbeheerder beter worden opgevangen. „Dat betekent dat er naar ontwerpvoorschriften moet worden gekeken om het water ook in de toekomst goed te kunnen afvoeren”, schrijft het bedrijf.

ProRail beheert en onderhoudt de 404 stations in Nederland. Daarvan hebben 350 stations perronkappen. Een kwart ervan is gebouwd voor de Tweede Wereldoorlog en heeft vaak een monumentale status.