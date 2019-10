Prins Harry dient ook aanklacht in tegen The Sun en The Daily Mirror

Prins Harry heeft de uitgevers van de Britse kranten The Sun en The Daily Mirror aangeklaagd. De tabloids zouden hebben geprobeerd om zijn voicemail onrecht af te luisteren. Dat bevestigt zijn woordvoerder vrijdagavond tegenover Britse media. Dinsdag klaagde hij samen met zijn vrouw Meghan Markle al de Mail on Sunday aan voor het publiceren van een privébrief.

Er zijn geen details bekendgemaakt over de nieuwe aanklacht. Volgens Britse media heeft deze betrekking op gebeurtenissen in de eerste jaren van 2000, toen hij in zijn tienerjaren een mobiele telefoon had. De aanklacht werd vorige week vrijdag al ingediend door Harry, onthulde de Britse website Byline Investigates.

Dinsdag maakte prins Harry in een verklaring bekend dat hij en zijn vrouw de krant Mail on Sunday heeft aangeklaagd voor het publiceren van een privébrief van zijn vrouw Meghan aan haar vader Thomas Markle. Die krant wordt aangeklaagd voor schending van privacy, inbreuk op auteursrecht en het verspreiden van onjuiste informatie. Die aanklacht werd in Britse media omschreven als „lancering van een aanval op de Britse roddelpers”.