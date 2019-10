Politie onderzoekt alsnog mogelijk terreurmotief mesaanval Parijs

De Franse anti-terreurafdeling van de politie heeft het onderzoek naar de mesaanval in Parijs van donderdagmiddag overgenomen. Dat heeft het Franse openbaar ministerie vrijdag bekendgemaakt. Bij het incident op het hoofdbureau van de politie kwamen vier agenten, een medewerker en de dader om het leven. Eerder zeiden Franse autoriteiten niet uit te gaan van een terreurmotief.

Opmerkelijk is dat de dader zelf al jaren zou werken op een inlichtingenafdeling van de politie die anti-terreuronderzoek doet. Daarvoor had hij de nodige veiligheidsmachtiging. Volgens Franse media gaat het om de 45-jarige Mickaël H.

Uit eerste bevindingen van de politie blijkt dat de moorden „gelieerd zijn met een terreurorganisatie”. Ook is volgens justitie sprake van een „criminele samenwerking met terroristen”. Op welk bewijs deze conclusies zijn gebaseerd, werd niet bekend gemaakt. Verder is niet duidelijk om welke terreurorganisatie het zou gaan.

De Franse krant Le Parisien schrijft dat H. het wapen, een keramisch mes van 33 centimeter, kort voor de aanval had gekocht. Bovendien zou hij zijn vrouw van te voren hierover hebben ingelicht. H. zou zich onlangs hebben bekeerd tot de islam. Zijn vrouw zei dat haar man een verwarde indruk maakte de nacht voor de aanval. De ambtenaar had echter geen geschiedenis van psychologische problemen.

‘Cataclysme’

Het hoofd van een Franse politievakbond David Le Bars zei op de Franse radio dat het mogelijke terreurmotief snel duidelijk was geworden na een huiszoeking. „We wisten dat we snel informatie zouden vinden door te kijken naar zijn computergeschiedenis, de websites die hij bezocht en zijn relaties.” Volgens Le Bars is het incident een „cataclysme” voor de politie, aangezien de dader zelf werkte voor het anti-terreurdepartement.

Naast de dodelijke slachtoffers raakte een persoon zwaargewond. De dader werd doodgeschoten door een agent die net van de politie-academie was afgestudeerd. De Franse politie hield vrijdagochtend een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers.