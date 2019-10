Oranjevrouwen winnen zonder te imponeren ook van Slovenië

De Nederlandse voetbalsters hebben vrijdagavond met veel moeite ook hun derde EK-kwalificatiewedstrijd voor het EK in 2021 gewonnen. De Oranjevrouwen waren in Murska Soboto zonder te imponeren met 2-4 te sterk voor Slovenië. Sherida Spitse nam in de slotfase twee doelpunten voor haar rekening, beide vanuit een vrije trap.

De Sloveense ploeg, de nummer 53 van de FIFA-ranglijst, nam in de 11ste minuut de leiding via Mateja Zver. Na een klein half uur tikte Vivianne Miedema na een goede voorzet vanaf de rechterflank van Lineth Beerensteyn raak voor de 1-1. Kort na rust was Beerensteyn zelf trefzeker.

Oranje verzuimde uit te lopen en liet Kaja Korosec via een uitbraak gelijkmaken. In de 78ste minuut voorkwam Sherida Spitse het eerste puntenverlies voor Oranje. Haar vrije trap werd niet getoucheerd en belandde tot ieders verbazing zo in het Sloveense doel. Vijf minuten later deed ze het nog eens over.

Nederland gaat na drie wedstrijden met negen punten aan kop in groep A. De volgende kwalificatiewedstrijd is dinsdag in Eindhoven. De voetbalsters spelen in het Philips Stadion om 20.00 tegen nummer twee Rusland. De nummers een en beste drie nummers twee kwalificeren zich voor het EK 2021 in Engeland. (ANP)