Opnieuw tbs’er uit Nijmeegse kliniek op de vlucht geslagen

Voor de derde keer in ruim een maand is een patiënt uit de tbs-kliniek van de Pompestichting in Nijmegen op de vlucht geslagen. De man ging er vrijdagmiddag vandoor tijdens een begeleid verlof. Hij is nog voortvluchtig, bevestigt het OM tegenover persbureau ANP.

Waarom de man in de tbs-kliniek zat, is onbekend. Wel waarschuwt de politie om hem niet zelf te benaderen. Burgers die de man zien, moeten de politie waarschuwen. Het gaat om een witte man van 1.87 meter met een fors postuur, donkerblond dun haar en een bril. Hij draagt vermoedelijk een spijkerbroek en een zwarte jas. Zowel justitie als de Pompestichting waren vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar aan NRC.

Vorige maand ontsnapten ook al twee tbs’ers uit de Nijmeegse kliniek. Op 13 september verdween de voor kindermisbruik veroordeelde Harry van E. tijdens een zogeheten fietsverlof bij het Gelderse Malden. Hij reed opeens hard weg bij zijn begeleider. De politie waarschuwde dat Van E. een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving was en verspreidde zijn foto en volledige naam. Een dag later werd hij opgepakt op een camping in Zeeland.

Ook op 3 september wist een tbs’er de Pompestichting-kliniek te ontvluchten. De man, van wie niet bekend is wat hij heeft gedaan, klom eerst uit een raam, waarna hij volgens de Gelderlander „rondslingerende bouwmaterialen” gebruikte om over een hek te klimmen. Na een paar uur werd hij weer ingerekend.