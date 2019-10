Nederlander die in Egypte vastzat voor filmen met drone vrijgelaten

De Nederlander die twee weken werd gearresteerd in Egypte omdat hij filmopnames maakte met een drone, is vrijgelaten. Hij is onderweg terug naar Nederland, heeft zijn advocaat vrijdag tegen de NOS gezegd.

De arrestatie van de 43-jarige Pieter Bas H. werd op 24 september bekendgemaakt in een populair Egyptisch televisieprogramma. De Amsterdammer verklaarde in het programma dat hij met een drone beelden maakte van zijn hotel vanaf het dak. Volgens de man vertelde een hotelmedewerker hem toen dat dit „een groot probleem” was. Even later werd hij door de politie werd gearresteerd. Daarna was lang onduidelijk waar H. werd vastgehouden.

Volgens Egyptische media werd H. ervan beschuldigd beelden te maken van het Tahrirplein, waar recentelijk nieuwe protesten plaatsvonden tegen president Sisi. Bovendien zijn drones verboden in Egypte. H. was hier mogelijk niet van op de hoogte en was als toerist in Egypte. Eerder zei H.’s broer Robbert Jan tegen NRC: „Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. We hebben genoeg bewijs dat hij op een toeristische reis was.”