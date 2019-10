Mensen die je niet ziet

Ineke Mast (58) woonde bijna zes jaar in een caravan op camping Fort Oranje. Nadat die ontruimd was, liep haar huwelijk stuk en had ze niets meer. Bijna zes maanden zat ze in de crisisopvang van het Leger des Heils. Sinds begin dit jaar huurt ze een flat in Hoogezand, niet ver bij haar dochter in Groningen vandaan.

Ze woonde op Fort Oranje omdat zij en haar ex-man een grote huurschuld hadden. „Dan krijg je geen woning.” Ook al dronk haar man en was er weinig geld voor eten, ze denkt met nostalgie aan Fort Oranje terug. „Lief en leed werd gedeeld, er stond altijd iemand voor je klaar.” Ze heeft nu een bewindvoerder en leeft van 40 euro per week. 15 euro gaat naar hondenvoer.

Warm praat ze over haar begeleider van het Leger des Heils. „Dat is er een uit duizenden, die heeft hier geholpen met verven. Heb ik geen shag meer, krijg ik wat van haar zonder dat ik erom hoef te vragen.” Maar het belangrijkst is Ringo, haar Duitse Herder. „Mijn hond is alles voor me. Hij geeft me liefde. Troost. Even de gezelligheid als je allenig zit.”