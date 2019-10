Nathanja van Dijk is nieuwe directeur Kunsthal Rotterdam

Nathanja van Dijk wordt de nieuwe directeur van de Kunsthal Rotterdam. Ze volgt Emily Ansenk op, die per 1 september 2019 benoemd is tot algemeen directeur van het Holland Festival. Van Dijk (1984) is kunsthistorica, curator en cultureel ondernemer.

Dat heeft de Kunsthal bekendgemaakt. Van Dijk wordt door de raad van toezicht geroemd om „haar enthousiasme, haar ondernemende karakter, haar internationale netwerk en de grote variëteit aan werkzaamheden die zij heeft gedaan”.

Nathanja van Dijk was eerder onder meer artistiek directeur van Frankendael Foundation in Amsterdam (2012-2014) en Concordia 21rozendaal in Enschede (2010-2012). In Rotterdam was ze in 2014 medeoprichter en directeur van kunstinstelling A Tale of a Tub. Ze werkt daarnaast als onafhankelijk tentoonstellingsmaker, ook was ze de afgelopen jaren adviseur voor verschillende (bedrijfs en private) kunstcollecties.

Zelf noemt Van Dijk in een reactie de Kunsthal „een geweldig instituut met lef en energie” en een „altijd verrassende programmering”.

De Kunsthal Rotterdam, een expositieruimte zonder eigen collectie, werd in 1992 geopend als de eerste Kunsthal van Nederland. Het gebouw werd ontworpen door de Rotterdamse architect Rem Koolhaas en ligt aan het Museumpark. De eerste directeur was Wim van Krimpen (tot 2000), de tweede Wim Pijbes. Hij werd in 2008 directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Sindsdien was Emily Ansenk directeur. De Kunsthal Rotterdam telt drie tentoonstellingszalen, één gehoorzaal en een galerij. Meestal zijn er een stuk of vijf tentoonstellingen tegelijk.