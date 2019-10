Het hekje dat de fietser moet vertragen

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland. Bekijk ook de vorige aflevering over de PTT-brievenbus

Sinds ik in 2011 een boek maakte over Olifantenpaadjes – een ode aan de kortste weg van A naar B – maak ik nooit meer foto’s als ik er eentje tegenkom. Als fotograaf is het ook belangrijk dat je weet wanneer je moet ophouden. Maar voor één subcategorie binnen het olifantenpaadjesthema maak ik een uitzondering: het olifantenpaadje naast het fietsvertragende hekje.

Het hekje is een onbegrijpelijke gemeentelijke maatregel ter bestrijding van de fietsterreur die onze voetpaden teistert. Nederland staat vol met deze zogenoemde slingerhekjes, kinderwagensluizen of, zoals het in de volksmond treffend wordt geformuleerd, kuthekjes.

Blijkbaar is het geen ambtelijk gebruik om eerst even op locatie te kijken of de groenstrook van vijf meter niet de voedingsbodem kan zijn van een olifantenpaadje dat de hekjes recht in hun gezicht uitlacht. Behalve misschien in Heemskerk, daar werkt een ambtenaar die het met paaltjes probeert. Stukje maatwerk, zodat het olifantenpaadje zelf ook geblokkeerd kan worden. En voorzover ik het correct heb kunnen monitoren, moet ik als liefhebber van olifantenpaadjes toegeven: de ingreep werkt helaas.