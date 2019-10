Greta Thunberg krijgt Internationale Kindervredesprijs

Klimaatactiviste Greta Thunberg is dit jaar gedeeld winnaar van de Internationale Kindervredesprijs. Dat heeft KidsRights, de organisatie achter de prijs, vrijdag bekendgemaakt. De 16-jarige Zweedse moet de prijs delen met de 14-jarige Divina Maloum uit Kameroen.

De Internationale Kindervredesprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich inzet voor kinderrechten. Bij de prijs hoort een bedrag van 100.000 euro, dat voor hulpprojecten kan worden gebruikt. Dit jaar wordt de prijs voor de vijftiende keer uitgereikt.

Thunberg is in korte tijd uitgegroeid tot een icoon van het klimaatprotest onder jongeren. Ze wordt door KidsRights omschreven als „een rolmodel voor internationaal klimaatactivisme door scholieren”. In Nederland staakten in februari duizenden scholieren op het Malieveld voor een doortastender klimaatbeleid. Thunberg wordt ook genoemd als kanshebber voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Children for Peace

De tweede winnaar, Maloum zet zich sinds 2014 in voor kinderen in delen van Kameroen die worden geteisterd door hevig geweld. In 2016 ook was ze ook al genomineerd. Ze richtte de organisatie Children for Peace op waarmee ze probeert te voorkomen dat kinderen denken dat ze verplicht zijn zich aan te sluiten bij gewapende groeperingen.

De Vredesprijs wordt op 20 november in Den Haag uitgereikt door aartsbisschop Desmond Tutu. De Zuid-Afrikaan en voormalig winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede noemt Thunberg en Maloum „echte veranderaars die hebben aangetoond dat kinderen de wereld in beweging kan brengen”. Vorig jaar werd de prijs uitgereikt aan vier jongeren achter March For Our Lives, een Amerikaanse protestbeweging tegen wapengeweld op scholen.