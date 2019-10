Geen jaarlijkse herkeuring meer voor chronisch zieken

Nederlanders met chronische aandoeningen hoeven zich binnenkort niet meer periodiek te laten herkeuren. Voortaan is één diagnose voldoende, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afgesproken met de zorgverzekeraars. De wijziging gaat op 1 januari 2020 in, laat VWS vrijdag weten.

Momenteel moeten chronisch zieken zich nog om de zoveel tijd door een arts laten controleren. Als ze dat niet doen, kunnen zorgverzekeraars besluiten de behandeling niet meer te vergoeden.

Volgens VWS-ministers Hugo de Jonge (CDA) en Bruno Bruins (VVD) zijn de huidige regels „onnodig en belemmerend”. „We weten dat de situatie waar chronisch zieken in zitten niet verandert. En tóch moeten deze patiënten blijven aantonen dat ze blind zijn. Of dat hun kind nog steeds een ernstige beperking heeft. Dat is natuurlijk om gek van te worden.”

Lees ook: ‘Al die regels in de zorg, van óns hoeft het niet’

Lijst

De zorgverzekeraars gaan nu een lijst opstellen met chronische aandoeningen die onder de nieuwe regeling vallen. Alle verzekeraars zullen zich vervolgens aan die lijst houden, zegt het ministerie. De eenmalige diagnose moet worden gesteld door dezelfde arts die de patiënt vervolgens ook gaat behandelen.

Het ministerie van VWS probeert sinds vorig jaar met het programma ‘(Ont)Regel de Zorg’ onnodige regels en administratieve handelingen uit de zorg te bannen. Van de 155 maatregelen die het ministerie voorstelde, zijn er volgens De Jonge en Bruins nu ongeveer zestig doorgevoerd. De versoepelde diagnoseregeling voor chronisch zieken is er daar één van.