Fusie noodlijdend afvalbedrijf AEB met HVC mislukt

Het noodlijdende Amsterdamse afvalbedrijf AEB wordt niet ondergebracht bij het publieke nutsbedrijf HVC. Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders laat vrijdag in een brief aan de gemeenteraad weten dat onderhandelingen op niets zijn uitgelopen. Het stadsbestuur wil 45 miljoen euro extra vrijmaken terwijl naar een andere oplossing gezocht wordt.

Het stadsbestuur zegt dat het in gesprekken met HVC niet is gelukt „om samen tot een werkbare oplossing te komen”. Doorslaggevend bleek dat de afvalstromen van AEB een andere samenstelling hebben dan die van HVC. De overname werd in eerste instantie gezien als een belangrijke oplossing voor de redding van AEB, dat volledig eigendom is van de gemeente Amsterdam.

Vorige week bleek al dat de gemeenten die aandeelhouder zijn van HVC weinig voelen voor een overname van AEB. De afvalverwerker kampt met ernstige financiële problemen. In juli moesten vier van de zes verbrandingsovens stil worden gelegd uit veiligheidsoverwegingen. Volgens de gemeente kunnen twee van deze ovens binnenkort weer in gebruik worden genomen, de andere twee zouden later dit jaar moeten volgen.

‘Competitief verkooptraject’

Volgens het stadsbestuur van Amsterdam staat AEB „er beter voor” dan afgelopen zomer. Het college acht de extra 45 miljoen euro „verstandig en verantwoord”. Dit bedrag zou bovenop het eerder beschikbaar gestelde bedrag van 35 miljoen euro moeten komen. De financiële injectie moet het stadsbestuur „de mogelijkheid en tijd” geven „om een goede afweging te maken” voor de langere termijn.

Het college bekijkt de komende dagen de financiële consequenties van de verschillende opties die overblijven. De voorbereiding van een ‘competitief verkooptraject’ is inmiddels van start gegaan. Bij dit traject kunnen private en publieke partijen een bod doen op het hele bedrijf of een deel daarvan. Daarnaast kan het stadsbestuur „niet uitsluiten” dat AEB behouden blijft met de gemeente Amsterdam als enige aandeelhouder.

De Amsterdamse wethouder en locoburgemeester Udo Kock (Economische Zaken, D66) stapte vorige maand op omdat hij het niet eens was met de voorkeur van het stadsbestuur. Kock was een voorstander van privatisering.