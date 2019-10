Erasmus-onderzoek naar lek bij faculteit zonder resultaat afgerond

De Erasmus Universiteit heeft de zoektocht gestaakt naar een lek dat een bron van informatie zou zijn geweest voor een artikel in NRC. De onderzoekers wilden weten of een medewerker van de faculteit ESHCC informatie had doorgegeven aan de journalist die schreef over plagiaat door professor Dymph van den Boom. De bron is niet gevonden, zegt het College van Bestuur van de universiteit vrijdag. Het onderzoek is afgesloten, er zijn geen maatregelen getroffen.

NRC berichtte in juni van dit jaar dat Dymph van den Boom, toen net vertrokken als bestuurder aan de de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en eerder jarenlang rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, zich schuldig heeft gemaakt aan plagiaat. Ze zou onder meer in haar proefschrift en in toespraken stukken tekst hebben overgenomen van anderen zonder (duidelijke) bronvermelding. Dat terwijl zij en de Erasmus Universiteit tegen dergelijke praktijken ageerden.

Vlak voordat NRC het artikel over plagiaat publiceerde, bracht Van den Boom als interim-decaan aan de ESHCC een advies uit over de toekomst van die faculteit. De universiteit brengt die discussie nu in verband met het mogelijke lek binnen de ESHCC omdat het advies op veel weerstand was gestuit.

„Het artikel was aanleiding voor discussies, creëerde een sfeer van onveiligheid en was beschadigend voor de betrokken persoon”, schrijft het college in een verklaring. Voor plagiaatbeschuldigingen bestaan binnen de universitaire wereld „geëigende procedures” die hier niet zijn gevolgd, aldus de universiteit.

Forensisch onderzoek

De universiteit besloot tot een forensisch onderzoek door een extern bureau naar aanleiding van „concrete signalen” dat een medewerker van de faculteit ESHCC met NRC heeft gesproken. Het college noemt dat „een ernstige zaak”. „Juist om medewerkers te beschermen” kreeg het bureau de mogelijkheid om onder meer de e-mails van medewerkers door te lichten. De auteur van het artikel in NRC, Frank van Kolfschooten, laat zich over zijn bronnen niet uit.

Een open brief waarin UvA-hoogleraar Olav Velthuis de Erasmus Universiteit oproept het onderzoek naar het lek te staken, is door circa 440 wetenschappers op universiteiten in heel Nederland ondertekend. Volgens Velthuis schiep het onderzoek een angstcultuur en schond het de privacy van ESHCC-medewerkers.