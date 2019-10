Drie doden en miskraam door besmette vleeswaren

Zeker drie mensen zijn overleden na het eten van voorverpakte vleeswaren die waren besmet met de listeriabacterie. Het gaat om vleeswaren die zijn geproduceerd in een fabriek van leverancier Offerman in Aalsmeer, meldt het RIVM. Ook heeft een vrouw een miskraam gekregen na het eten van besmet vlees. In totaal raakten twintig mensen de afgelopen twee jaar besmet met de bacterie via besmette vleeswaren.

Supermarkten Jumbo en Aldi en groothandels Sligro, Bidfood en Versunie hebben tientallen voorverpakte vleeswaren uit de schappen gehaald vanwege mogelijke besmetting met de listeriabacterie. Supermarktketen Jumbo heeft ruim 130 producten uit de schappen gehaald in alle 665 Jumbo winkels. „Jumbo vraagt klanten om deze vleeswaren niet te consumeren en terug te brengen naar één van zijn winkels”, schrijft het bedrijf in een verklaring. Vleeswaren die nu in de schappen liggen zijn volgens Jumbo veilig om te consumeren.

Groothandel Sligro laat weten dat leverancier Offerman hen donderdag op de hoogte heeft gebracht. „Wij hebben goed in kaart aan welke bedrijven deze producten zijn verkocht en hebben hen op de hoogte gebracht”, zegt een woordvoerder van Sligro. Het bedrijf verwijst verder door naar de NVWA.

Bij Bidfood gaat het om 149 artikelen, met name gesneden vleeswaren zoals boterhamworst en cervelaat. De producten zijn onmiddellijk uit de handel gehaald, laat het bedrijf weten.

Toezichthouder Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft woensdag vastgesteld dat Offerman de bron is van besmettingen met de listeriabacterie. Het bedrijf is toen onmiddellijk opgedragen maatregelen te nemen en heeft zelf besloten om de productie stop te zetten”, zegt een woordvoerder van de NVWA. Offerman stond al langer onder toezicht van de NVWA en had al extra hygiënemaatregelen getroffen, maar zijn volgens de toezichthouder onvoldoende gebleken.

Producent Offerman zelf maakte donderdagavond melding van de terugroepactie.