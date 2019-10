Dirty God van Sacha Polak wint het belangrijkste Gouden Kalf

Dirty God, de derde speelfilm van regisseur Sacha Polak, is de verrassende winnaar van het Gouden Kalf voor de beste film op het Nederlands Film Festival. Polak werd ook geëerd met het Gouden Kalf voor de beste regie.

Dirty God is een portret van een jonge vrouw in Londen, die ernstig verminkt is geraakt bij een zuuraanval door haar ex-vriend. Na de aanslag probeert ze haar leven weer op te pakken, terwijl ze ondertussen voor haar dochtertje moest zorgen.

Dirty God, een Engelstalige internationale co-productie, was eerder al geselecteerd voor het prestigieuze Sundance festival in de Verenigde Staten. Het Gouden Kalf voor beste film komt op naam te staan van filmproducent Marleen Slot. De film viel daarnaast nog in de prijzen met het Gouden Kalf voor beste filmmuziek, voor componist Rutger Reinders.

Niemand in de Stad, de eerste speelfilm van documentairemaker Michiel van Erp, was vooraf met negen nominaties de grote favoriet voor de belangrijkste Nederlandse filmprijzen. De film over de groeipijnen van een drietal corpsstudenten in Amsterdam moest echter genoegen nemen met het Gouden Kalf voor beste vrouwelijke bijrol voor Julia Akkermans en het Gouden Kalf voor het beste camerawerk voor Jasper Wolf.

Het Gouden Kalf voor de beste acteur in een hoofdrol werd toegekend aan Marcel Musters voor zijn rol als een depressieve journalist, die in een relatiecrisis verkeert in het familiedrama God Only Knows.

Het Gouden Kalf voor beste actrice in een hoofdrol ging naar Melody Klaver. Zij speelt een vrouw die haar Tunesische man vanuit een vluchtelingenkamp naar Nederland probeert te krijgen in Rafaël.

Lees ook: Het interview met Gouden Kalf-winnaar Shady El-Hamus en zijn zoon

De prijs voor het beste scenario werd gewonnen door Jeroen Scholten van Aschat en Shady El-Hamus voor hun energieke multiculti-komedie De Libi. De prijs voor beste documentaire was voor Claire Pijman voor Living the Light; haar film over de overleden, internationaal gelauwerde Nederlandse cameraman Robbie Müller.

Bon Bini Holland 2, met komiek Jandino Asporaat, won het Gouden Kalf van het publiek. Voor deze prijs kunnen bioscoopbezoekers zelf een stem uitbrengen.

Dan waren er nog Gouden Kalveren voor de beste televisieproducties. De prijzen voor respectievelijk beste actrice en beste acteur in een televisiedrama gingen naar Rifka Lodeizen en Gijs Naber voor hun hoofdrollen in de misdaadserie Judas, die gebaseerd is op een bestseller van Astrid Holleeder. De prijs voor het beste televisiedrama ging daarentegen verrassend naar de jeugdserie Zeven Kleine Criminelen van Rob Lücker. De Gouden Kalveren worden toegekend door een Academy van vakgenoten uit de filmbranche, naar analogie van de Academy Awards in de VS.