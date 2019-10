De wolvin en de zeekoe

Droevig nieuws deze week: wolvin Naya en haar welpen zijn hoogstwaarschijnlijk doodgeschoten door jagers.

Naam: Indische zeekoe of doejong Wetenschappelijke naam: Dugong dugon Leefplek: onder andere in de Indische Oceaan, in de Perzische Golf en langs de Oost-Afrikaanse kust Eet: wortels en bladeren van waterplanten, algen, soms ook kwallen Lengte: volwassen doejongs kunnen tot 4 meter lang worden Opvallend: in het Maleis betekent doejong ‘vrouwe der zee’

Een paar weken geleden berichtten we nog in deze rubriek dat de Belgische wolf al maanden niet gezien was, en nu concluderen natuurbeschermers dat ze is omgebracht. Twijfel: nóg een plaatje van Naya in Oh Dier? Of toch een ándere gesneuvelde icoon, die door de zomerstop de rubriek niet eerder haalde?

In augustus stierf Mariam, de babydoejong (Indische zeekoe) die in april was aangespoeld op een Thais strand, met plastic in haar maag. Ze overleed aan een infectie die leidde tot een maagbloeding. Mariam is 10 maanden oud geworden, maar in die tijd groeide ze uit tot een beroemdheid: 24 uur per dag was ze te volgen via een livestream.