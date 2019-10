De Grand Prix kleurt de duinen van Zandvoort goud

‘We hebben gewonnen van Miami en Las Vegas”, roept oud-coureur en ‘sportief-directeur’ Jan Lammers trots. En van Assen, hoor je er dan eigenlijk bij te zeggen, maar daarvoor was geen plaats in de euforische uitzending die Stand van Nederland (WNL) wijdde aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort, op 3 mei aanstaande.

Dat het geld gaat regenen in het dorp, daar was iedereen het over eens. Honderd miljoen voor de regio, kraaide Lammers – en dat zonder een centje subsidie. De vier miljoen die de gemeente Zandvoort steekt in het evenement is slechts bestemd voor side events, algemene ondersteuning en een extra weg, zodat de wandelende toeristenportemonnees het dorp kunnen bereiken. Al kwam Lammers ook met de zin: „We hopen dat het besef gaat veranderen en we een stukje support krijgen.” Trots op subsidieloosheid is vaak het voorstadium van subsidie aanvragen.

Vissen

Stand van Nederland schotelde zijn kijkers donderdag een overzichtelijke wereld voor: alles was geld, met een toefje nostalgie. We zagen Zandvoortse villabezitters uitleggen voor hoeveel duizenden euro’s ze hun stulpje („We eten eigenlijk altijd in de tuin”) volgend jaar zouden verhuren. Want dat het zaak was het dorp te ontvluchten, dat stond wel vast.

Samen met de voorzitter van de ondernemersvereniging, een man met de Hekkingfactor, ging de camera langs bij de visboer op de boulevard, ook een zoon van het dorp. Hij legde mooi uit hoe het publiek uit de zij-ingang van het circuit zou komen „en dan vallen ze op de terugweg weer in mijn viskar”. Vis verkopen is net vissen, maar anders.

Van de 100.000 bezoekers kunnen er straks 60.000 op de tribunes, zei Lammers. De rest krijgt ‘duinplaatsen’. Toen ik dat hoorde was ik wel blij dat ik geen duin ben. Verder kwamen de duinen niet voor in Stand van Nederland – over het aanpalende natuurgebied geen woord. Ook niet over vergunningen, de te verwachten vervuiling, de dramatisch slechte bereikbaarheid van Zandvoort en de veelvormige overlast die iedereen vooraf al kan uittekenen. Alles voor de honderd miljoen.

Keek men dan niet voorbij de gouden duinen van het evenement? Toch wel: men trok ook naar Spa, waar de Belgische Grand Prix wordt gehouden. En wat bleek? Ook dáár levert het een heleboel geld op! Zo werd de uitzending van Stand van Nederland een parodie op journalistiek. Niet omdat het ‘nepnieuws’ bevatte, maar omdat de informatie weloverwogen met oogkleppen op was geselecteerd.

Eerste hulp

Eén begunstigde van de Grand Prix was Omroep WNL vergeten: de makers van het curieuze, maar toch ook fascinerende tv-programma Eerste hulp bij festivals op RTL5. Daarin worden EHBO’ers gevolgd die met engelengeduld de menselijke scherven bijeenvegen op grote evenementen, van de Nijmeegse vierdaagse tot de hipste technofestivals.

Ze behandelen veel verstuikte enkels en door spijkers doorboorde voeten. Veel bloedneuzen ook, allemaal spontaan ontstaan. En ze horen veel drugsontkenning. Het programma zit vol mooie dialoogjes met onwel geworden jongens. Ik heb alleen alcohol gebruikt, zegt er eentje. Hoeveel? „Een prima hoeveelheid.” Prima hoeveelheid blijkt tien bier te betekenen. Veel patiënten gaan schuil achter vierkante blokjes – niet-drugsgebruikers willen best vaak niet worden herkend.

De man die dierengeluiden maakte gaf uiteindelijk toe dat er wel ‘een klein beetje ghb’ in hem zat. En misschien ‘een klein beetje cocaïne’ erbij. Hij mocht een uur op een bedje liggen; toen kende hij zijn geboortedatum weer. Ik stel voor dat Eerste hulp bij festivals in het weekend van 3 mei 2020 dag en nacht live in de lucht is.