Carrie Lam verbiedt maskers bij protesten in Hongkong

Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, heeft vrijdag het dragen van gezichtsbedekking tijdens demonstraties verboden. Zij haalde hiervoor een wet uit de Brits-koloniale tijd aan die het bestuur vergaande bevoegdheden geeft om de openbare orde te herstellen.

Demonstranten vrezen dat Lam die wet vanaf nu zal inzetten om het protest, dat al vier maanden duurt, neer te slaan. Veel demonstranten dragen zwarte kleding en bedekken hun gezicht om onherkenbaar te zijn voor politiecamera’s. Vanaf zaterdag, als nieuwe protesten gepland staan, riskeren zij een jaar cel of een boete oplopend tot 25.000 Hongkongdollar (2.900 euro).

Volgens Lam is de maatregel nodig omdat afgelopen dinsdag, terwijl in Beijing het 70-jarig bestaan van de Volksrepubliek China werd gevierd, de protesten in Hongkong voor „zeer ernstig gevaar” zorgden. Er vielen ruim honderd gewonden, onder wie een 18-jarige demonstrant die door een politieagent van dichtbij in de borst werd geschoten.

Noodweer

Het was de eerste keer dat de politie met scherp schoot tijdens de protesten. Volgens de autoriteiten ging het om noodweer, omdat de man deel uitmaakte van een groep die de politie met stokken en stenen aanviel.

De door Lam gehanteerde wet is voor het laatst gebruikt in 1967. Volgens critici is het verbod op gezichtsbedekking een eerste stap op een escalatieladder. Als demonstranten in Hongkong het verbod negeren, kan zij met deze wet in de hand bijvoorbeeld een avondklok instellen of de media censureren.

Lees ook China put Hongkong langzaam uit