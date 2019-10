Boerenbont en blauw

Toen ik woensdag de inmiddels ontslagen Leen Schaap aan Jeroen Pauw hoorde vertellen over de gebezigde dildohumor binnen de hoofdstedelijke brandweerkazernes, dacht ik alleen maar: wat een mazzel dat hun burgemeester geen Krikke heet.

Zo heet die in Den Haag wel. Nog wel. Want dat gaat niet lang meer duren. Na dat vernietigende vreugdevuurrapport is ze al met een paar verhuisdozen in het Haagse IJspaleis gezien. De privéfotootjes en andere persoonlijke snuisterijen kunnen daarin en dan is het game, set & match voor deze wankele politica. De zoveelste VVD’er die voortijdig mag aftaaien. Met Mark Harbers, Halbe Zijlstra, Jeanine Hennis en die rare Haga is het een leuk jeu de boulesclubje bij elkaar. Misschien iets voor de dinsdagmiddag op het Lange Voorhout.

Geen medelijden met die Krikke hoor. Ze valt in een riante wachtgeldregeling en kan tot haar urn op onze kosten gaan en staan waar ze wil. We zien haar binnenkort echt niet met een Daklozenkrant bij de Jumbo staan bibberen. Hoewel me dat na de vleeswarendooien niet de plek lijkt waar je als zwerver op dit moment veel kan vangen. Of zullen juist veel bejaarden daar nu een onsje salami gaan scoren?

Ik vond het wel leuk om die beelden van die Haagse nieuwjaarsfikkies weer langs te zien komen. We hebben het hier niet over een kampvuurtje van een paar puberende padvinders. Dit was echt serieus. Die filmpjes zag Pauline Krikke natuurlijk ook. Wat dacht ze? Schrok ze alsnog? Of werd ze overvallen door een zacht heimwee naar het dorpse Arnhem? Zoals Jasper Cillessen deze week in Valencia luid en duidelijk hunkerde naar Amsterdam, de Arena en het Leidseplein.

Wel goed dat er in dat rapport staat dat het voortaan beter geregeld moet worden. Zo’n heldere conclusie waar duidelijk meer dan negen maanden over nagedacht is. Zeker nadat bijna heel Scheveningen ternauwernood ontsnapt is aan een alles verzengend inferno. Het moet beter geregeld worden! Wat een geweldige conclusie!

Er staat ook iets anders in. Voortaan moeten er vuurtjesvergunningen worden afgegeven. Het schijnt dat wethouder Richard de Mos begon te schuimen van genot toen hij dat las. Zijn kompaan Guernaoui maakte een spontaan rondedansje. „Vergunningen! Vergunningen!”, joelden de Jacobse en Van Es van de Haagse volkspartij en ze belden meteen al hun vrienden en kennissen die vast een vergunning konden komen afhalen. Tegen een geringe voorrangsvergoeding uiteraard.

Het was sowieso een gezellig Hofstadweekje. Ook zo genoten van die honderden trekkers op het Malieveld? Ik wel. Vooral omdat iemand had bedacht dat er maar 75 trekkers op dat uitgestrekte veldje mochten staan. Welke oen had dat verzonnen? Diezelfde Krikke weer? Hoe kom je in godsnaam op dat getal van 75? In welke comateuze ambtenarenvergadering is dat besloten? Hebben ze nooit een foto van een Noord-Limburgse varkensstal gezien? Of van een Barneveldse kippenschuur? Die boeren denken in andere aantallen. Als ze een miljoen slachtkuikens bij elkaar gepropt hebben dan zingt de familie in plat Veluws ‘Er kan nog meer bij’. Dus zo ging het op het Malieveld ook. Plat die hekken, doorrijden en proppen maar.

Of ik de boeren snap? Ja. Ik begrijp hun boosheid over alle rare regeltjes en snap ook dat ze het beu zijn dat ze door de politiek en de media regelmatig in een criminele hoek worden geduwd. Maar ze zijn natuurlijk ook boerenslim genoeg om te weten dat het al heel lang zo niet verder kan. Honderdduizend kippen bij elkaar gepropt in schuren zonder ramen en in beugels ingeklemde varkens zonder een sprankje licht of spatje modder. Doe normaal. Zelfs de niet geheel onpartijdige, altijd broedse Yvon Jaspers slaapt daar slecht van. Tenminste, als er geen camera bij is.

Wanneer Krikke bekendmaakt dat ze opstapt? En hoe het Haagse volk reageert? Met een vreugdevuurtje? En wie haar opvolgt? Mijn tip is: Leen Schaap. Die heeft goed kunnen oefenen in Mokum en is zo te zien nog lang niet uitgeblust. Klaar voor Den Haag dus.

