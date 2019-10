Bestraffen, gedogen of toch legaliseren: over het ambivalente Nederlandse drugsbeleid

Het huidige beleid rondom drugs is op zijn zachts dubbelzinnig te noemen.In deze aflevering van Haagse Zaken vertelt Mark Lievisse Adriaanse je over de plannen van Minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus om drugscrimialiteit aan te pakken. Pim van den Dool leidt je door de geschiedenis van het drugsbeleid.

