Berichten over liquidaties bevestigen criminele reputatie motorclub Caloh Wagoh

Gewoon een motorclub, zo presenteerden leden van Caloh Wagoh Main Triad zich vorig jaar in NRC nadat de politie bij een grote actie mede-oprichter Delano ‘Keylow’ R. had aangehouden. Uit materiaal dat justitie vrijdag presenteerde op een tussentijdse zitting blijkt dat Keylow voor een gewone motorliefhebber curieuze gesprekken voerde. „Wij verkopen niks aan vijanden”, zegt Keylow tegen een man die schuilgaat achter de bijnaam The Wizzard. „Alleen de dood.”

Uit nog veel meer gevonden tekstberichten die Keylow fotografeerde of filmde, concludeert het Openbaar Ministerie dat Caloh Wagoh opereerde als een uitzendbureau dat opdrachten liet uitvoeren door drie verschillende moordcommando’s. Justitie vermoedt dat Keylow in 2017 heeft bemiddeld bij tenminste drie liquidaties in Breukelen, Den Haag en Rotterdam, een mislukte moordaanslag en de beschieting van een pand in Doorn met een kalasjnikov. Daarnaast heeft Keylow acht opdrachten voor liquidaties van criminelen uit het Amsterdamse milieu uitgezet.

De hoofdopdrachtgever van al deze moorden is volgens het OM Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland. Keylow neemt de opdrachten van twee mannen uit het netwerk van Taghi aan „omdat hij het meeste geld betaald” (sic). De in Rotterdam gepleegde liquidatie is daarop een uitzondering. Volgens het OM komt de opdracht daarvoor uit de Turkse onderwereld.

In alle gevallen werkte Keylow als bemiddelaar en zette hij de opdrachten uit bij leden van zijn motorclub die samenwerkten in groepjes van twee of drie personen. Per liquidatie kreeg Keylow 70.000 tot 80.000 euro.

Lees meer over hoe Caloh Wagoh zich ontwikkelde

Kroongetuige

Het onderzoek naar deze moorden is in een stroomversnelling gekomen door een spijtoptant. Het gaat om Tony de G., een lid van Caloh Wagoh die betrokken was bij de liquidatie van Jaïr Wessels in Breukelen in de zomer van 2017. Tony de G. kreeg wroeging en wilde stoppen met het geweld maar vreesde zelf slachtoffer te worden als hij zich zou terugtrekken. „Hij zag geen uitweg meer”, aldus justitie en sloot daarom een deal als kroongetuige.

Die deal kwam er en dat was de basis voor de arrestatie van Keylow en de invallen in onder andere zijn woning. Daar heeft de politie berichtenverkeer gevonden dat de verklaringen van de kroongetuige volgens justitie op belangrijke punten ondersteunt en inzicht geeft in de rol van Caloh Wagoh in het criminele milieu sinds de oprichting in 2016.

Het gaat om berichten die versleuteld werden verstuurd met PGP (Pretty Good Privacy)-telefoons om te voorkomen dat de politie mee kon lezen. Keylow maakte schermfoto’s van bepaalde berichten en soms filmde hij series berichten. Zo bewaarde hij de inhoud van deze belastende berichten op een harde schijf terwijl de communicatie op zijn PGP-telefoon werd vernietigd.

Zijn motief om dit te doen is niet helder maar de inhoud van de berichten laat weinig te raden over. Zo ontving Keylow na de moord op Wessels in Breukelen dit bericht van ‘SIR’: „Onze vyanden zijn onze vyanden... U weet: dit zijn geen spelletjes en met de dood spelen of andere helpen doen we nooit! Die Jaïr is onze vyand al sinds lang met zijn grote bek.”

Wie de afzender is van dit bericht heeft justitie niet formeel vastgesteld maar de suggestie is dat deze tekst afkomstig is van Taghi. Hij zal in deze zaak vooralsnog niet worden vervolgd. Die beslissing is genomen, zo stelt een woordvoerder van het OM omdat hij al in een andere strafzaak wordt vervolgd voor soortgelijke feiten. „Het aantal strafbare feiten waarvan Taghi wordt verdacht is zo groot dat er een pragmatische keuze is gemaakt.”

Taghi, die via zijn advocaat heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van zijn volledige naam, is hoofdverdachte in de strafzaak Marengo die draait om vijf liquidaties en vijf niet geslaagde moorden of voorbereidingen daarvan.