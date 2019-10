Wonderschone goal van Ziyech zet Ajax op het goede spoor

Hakim Ziyech noemde het naderhand zijn „mooiste goal ooit”. De manier waarop hij Ajax in Valencia al snel op voorsprong had geschoten, met een fenomenale trap van buiten het strafschopgebied over doelman Jasper Cillessen, was typerend voor het vertrouwen waarmee Ajax dit jaar opereert in de Champions League: als een Europese topclub. Alsof het vanzelfsprekend was werd de Spaanse subtopper Valencia in het eigen Estadio Mestalla opzij geschoven. Net als in het eerste groepsduel van Ajax, thuis tegen Lille, werd het 3-0 voor de halvefinalist van vorig seizoen.

Succes went snel bij de club die nog niet zo lang geleden in uitwedstrijden worstelde met tegenstanders als Molde, Rosenborg of Rapid Wien. Ook Ziyech merkte dat de ontlading in de kleedkamer na de zege op Valencia minder groot was dan vorig jaar na overwinningen op Real Madrid, Juventus of de Spurs. Maar hij zei erbij, na afloop in gesprek met Ziggo, dat Ajax nog steeds geen Europese topploeg is. „We kijken niet alleen maar naar de cijfers. We kijken hoe we ons nog kunnen verbeteren.”

Twaalf uitduels

De teller staat inmiddels op twaalf voor Ajax: zoveel uitduels is de landskampioen onder trainer Erik ten Hag al ongeslagen in de Champions League, de voorronden meegeteld.

De ploeg heeft het vertrek van de spelbepalende spelers Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lasse Schöne nog niet verwerkt, zo bleek ook in Valencia, maar de resultaten lijden er vooralsnog niet onder. Dankzij goals van Quincy Promes, tien minuten voor rust, en Donny van de Beek, na ruim een uur spelen, liep Ajax ruimschoots weg bij de Spaanse ploeg. Ajax was in de 25ste minuut van de wedstrijd wel goed weggekomen toen Daniel Parejo een strafschop mocht nemen, nadat Edson Álvarez een domme overtreding had gemaakt op Gonçalo Guedes. Maar Parejo schoot de bal wild over het doel van André Onana.

Ten Hag denkt dat zijn ploeg met de belangrijke uitoverwinning een grote stap heeft gezet in de richting van ‘overwintering’ in de Champions League. Hij zei na afloop bij Ziggo dat hij had genoten van zijn ploeg. „We hebben bij vlagen geweldig gespeeld, met veel creativiteit.” Met 0-3 winnen hier in Mestalla, dat gebeurt een ploeg niet zo vaak. Dat vind ik ontzettend knap van ons. Ze hebben geweldig gevochten en veel kansen gecreëerd.”

Volgens Ten Hag had het attractieve duel ook in 6-3 kunnen eindigden voor Ajax. „Wij hadden zeker in de eerste helft verdedigend wat problemen, maar Valencia had er meer. Gelukkig hadden we ook André Onana nog. Hij excelleerde bij ons in het doel. Niettemin hebben we verdiend gewonnen.”

Groep H Chelsea verslaat Lille in Frankrijk: 1-2 Chelsea heeft in Groep H een belangrijke zege behaald bij Lille. Het werd 1-2. Daardoor staan Valencia en Chelsea nu op drie punten, terwijl Lille puntloos blijft. Ajax gaat aan kop met zes punten uit de eerste twee duels. Chelsea kwam op voorsprong via Tammy Abraham. De Nigeriaan Victor Osimhen kopte na een half uur de gelijkmaker binnen (1-1). Twaalf miuuten voor tijd kwam Chelsea op voorsprong door een volley van Willian: 1-2. Chelsea speelt op 23 oktober in Amsterdam tegen Ajax. Volop spektakel in Liverpool, waar de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum een voorsprong van 3-0 weggaf tegen RB Salzburg. Twee weken na de nederlaag bij Napoli (2-0) leidde de titelhouder na een half uur met 3-0. Na een uur was het weer gelijk (3-3). Dankzij Mo Salah kwam het goed voor Liverpool. Hij maakte twee treffers en zorgde in de 69ste minuut voor de 4-3. Barcelona had het thuis lang lastig tegen Inter, maar won dankzij twee goals van Luis Suarez: 2-1.

