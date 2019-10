Maarten Baas, Jurgen Bey, Piet-Hein Eek, Richard Hutten, Hella Jongerius, Joris Laarman, Christien Meindertsma – het is een kleine greep uit de lange lijst van internationaal bekende alumni van de Design Academy Eindhoven, door The New York Times eens de ‘coolste designopleiding ter wereld’ genoemd.

De plek om nieuwe designhelden te spotten, is de Graduation Show, de jaarlijkse eindexamententoonstelling. Elk jaar komen er zo’n 50.000 designliefhebbers naar Eindhoven, deze keer voor de presentaties van 181 studenten.

Verwacht geen gebruiksvriendelijke industriële producten; de studenten van de Design Academy verkennen graag nieuwe werelden. Ze ontwikkelen milieuvriendelijke productietechnieken en komen met oplossingen voor maatschappelijke problemen. Jonge designers zijn steeds vaker wereldverbeteraars.

In Het Blad een selectie van vijf studenten die genomineerd zijn voor de prijzen die de Design Academy bij de opening van de tentoonstelling bekendmaakt.

Graduation Show 2019, van 19-27 oktober, tijdens de Dutch Design Week, in de voormalige Campina-fabriek, Kanaaldijk-Zuid, Eindhoven.

Satomi Minoshima Foto Merlijn Doomernik

Huidtassen

WIE Satomi Minoshima (30) WAT Siliconentassen in de huidkleur van de drager. WAAROM „Onze huid is een soort tas. Maar wie we zijn, onze persoonlijkheid, zit in de tas, en niet in de kleur van de tas. Die metaforische boodschap probeer ik onder de aandacht te brengen met een serie foto’s van de tassen. Daarin leg ik de nadruk op de schoonheid van huidkleuren.” OVER VIJF JAAR „Dan heb ik een ontwerpstudio. Waar? In Nederland. Hier heb je als ontwerper meer vrijheid dan in Japan.” satomiminoshima.com

Maggie Saunders Foto Merlijn Doomernik

Pop-up stripclub

WIE Maggie Saunders (25) WAT Striptopia, een pop-up stripclub met goede werkomstandigheden, onder meer dankzij een app. WAAROM „Ik heb in de VS drie jaar als stripper gewerkt. Een stripclub is daar al snel een soort Playboy-mansion: ontworpen dóór mannen vóór mannen. En meestal ook heel wit. In Striptopia wordt niet op gender of ras gediscrimineerd en krijgt iedereen een kans. „De strippers zijn eigenaar van Striptopia. Ze hoeven dus niet een groot deel van hun verdiensten af te staan. En een app waarschuwt ze wanneer klanten een fooi willen geven.” OVER VIJF JAAR „Ik wil door als activistisch ondernemer. En met Striptopia. Strippen is fun. Maar de werkomstandigheden in de branche moeten echt beter.” laylonsaunders.com

Jelle van Twillert Foto Merlijn Doomernik

Blije kussens

WIE Jelle van Twillert (24) WAT Een collectie zitkussens: The Sweet Retreat. WAAROM „Mijn generatie ontwerpers heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en probeert vaak met social design wereldproblemen op te lossen. Best wel zwaar allemaal. Ik wilde iets maken dat positieve energie geeft.” OVER VIJF JAAR „Dan hoop ik een eigen studio te hebben. Restaurants en festivals nóg leuker maken, dat zou ik graag willen.” jellevantwillert.nl

Pauline Agustoni Foto Merlijn Doomernik

Mastectomie- truien

WIE Pauline Agustoni (23) WAT „Een truiencollectie voor vrouwen bij wie borst- en okselklieren operatief zijn verwijderd.” WAAROM „In gesprek met vrouwen die een mastectomie-operatie hebben ondergaan, ontdekte ik dat speciale kleding bij de herstelperiode kan helpen om kwetsbare lichaamsdelen te beschermen. Dat heb ik bereikt door onderzoek te doen naar industriële breitechnieken. Op de kwetsbare plekken heb ik volumes gecreëerd en naden vermeden.” OVER VIJF JAAR „Nu wil ik eerst meer speciale herstelkleding ontwerpen, ook voor andere seizoenen. Over vijf jaar hoop ik een eigen textielstudio te hebben.” paulineagustoni.com

Louise Gholam Foto Merlijn Doomernik

Rugzakradio

WIE Louise Gholam (22) WAT HA©KACITY, een radioprogramma dat buurtbewoners letterlijk een stem geeft. WAAROM „Ik ben half Frans, half Libanees en deels opgegroeid op het kalme Franse platteland en deels in het altijd onrustige Beiroet. In de soeks heb je de Hakawati, de publieke verhalenvertellers. Zij pikken de roddels en opinies van de mensen op en maken daar verhalen van. Zo kwam ik op HA©KACITY. Met een rugzak vol radio-apparatuur de buurt in om verhalen te vertellen. Het is bedoeld als empowerment-instrument om burgers ervan bewust te maken dat ze zelf ook iets te zeggen hebben.” OVER VIJF JAAR „Ik ga nu een masteropleiding volgen aan de Royal College of Art in Londen. Over vijf jaar hoop ik filmmaker te zijn, afwisselend in Europa en het Midden-Oosten.” louisegholam.com

