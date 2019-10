Vaccinatiegraad griep voor het eerst in tien jaar gestegen

De vaccinatiegraad van de griepprik is vorig jaar voor het eerst in tien jaar gestegen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid donderdag bekendgemaakt. In 2018 liet 51,3 procent van de mensen die werden opgeroepen voor de prik zich vaccineren, een jaar eerder lag dat percentage nog op 49,9 procent.

Sinds 2008 nam het percentage mensen dat zich liet vaccineren tegen de griep af. Vorig jaar was voor het eerst een lichte stijging te zien. Vooral mensen van 65 jaar of ouder die behalve hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden, lieten zich inenten. Onder deze groep lag de vaccinatiegraad op 69,9 procent. Staatssecretaris Blokhuis noemt het „goed nieuws”, maar zegt dat het om een „kleine stap” gaat. „De komende jaren moeten uitwijzen of de dalende trend echt is gekeerd.” Mensen die ziek zijn en grote gezondheidsproblemen kunnen krijgen door de griep en 60-plussers krijgen het vaccin jaarlijks aangeboden.

Vorige week werd ook bekend dat het aantal meisjes dat zich heeft laten inenten tegen humaan papillomavirus (HPV), dat onder andere baarmoederhalskanker kan veroorzaken, is gestegen. Van de meisjes die in 2006 zijn geboren, heeft 65 procent de eerste prik gehaald. Dat is het hoogste percentage sinds de invoering van de vaccinatie.

Ook werd in juni bekend dat de daling van de vaccinatiegraad onder baby’s en peuters is gestabiliseerd. De jaren daarvoor daalde deze.