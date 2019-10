Slachtoffers aanslag Vegas schikken voor 735 miljoen dollar met resort

De slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij in Las Vegas in oktober 2017 hebben een schikking van 735 tot 800 miljoen dollar (669-728 miljoen euro) getroffen met MGM Resorts, de eigenaar van het het evenemententerrein waar een man tientallen concertgangers doodschoot. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt.

Op 1 oktober 2017 opende de 64-jarige Stephen Paddock vanaf zijn hotelkamer op de 32ste verdieping het vuur op concertgangers. Paddock schoot ruim duizend kogels af en doodde daarmee in tien minuten 58 mensen, honderden anderen raakten gewond. Na de beschieting pleegde Paddock zelfmoord. Het was de dodelijkste schietpartij in de recente Amerikaanse geschiedenis.

Na de schietpartij werden honderden rechtszaken aangespannen. Nabestaanden en slachtoffers stelden MGM Resorts, de eigenaar van het hotel waar Paddock verbleef én van het evenemententerrein waar het concert plaatsvond, aansprakelijk. Ook heeft MGM Resorts de slachtoffers aangeklaagd, in de hoop dat een rechter zou vaststellen dat de beveiliging van het hotel op orde was. Daarmee zouden civiele aanklachten afgewezen kunnen worden.

Met de schikking komen alle aanklachten, zowel van slachtoffers als van MGM Resorts, te vervallen. Het precieze bedrag van de schikking hangt af van het aantal slachtoffers dat hiermee akkoord gaat.