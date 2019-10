Robbert Ammerlaan publisher-at-large bij Singel Uitgeverijen

Robbert Ammerlaan is sinds 1 oktober publisher-at-large bij Singel Uitgeverijen. Dat werd donderdag in een persbericht bekendgemaakt. Het is een verrassende stap want op 1 juli afscheid had hij afscheid genomen als directeur van de door hem in 2014 opgerichte uitgeverij Hollands Diep. De verwachting was dat hij nu het uitgeven echt achter zich had gelaten om zich geheel te richten op het schrijven van biografie van Harry Mulisch.

Bij Singel Uitgeverijen zal het werk uitgeven van in ieder geval John Irving en Graham Swift, en enkele andere ‘auteurs en titels aan de tot Singel behorende uitgeverijen toevoegen’. Welke Nederlandse auteurs hem zullen volgen maakt Singel Uitgeveijen – waartoe Nijgh & Van Ditmar, Querido, De Arbeiderspers, Athenaeum-Polak & Van Gennep, De Geus, Volt en Nijgh Cuisine horen – volgende week bekend.

Voor Hollands Diep was Ammerlaan tot 2012 directeur van de Bezige Bij, en daarvoor bij uitgeverij Ambo/Anthos. Toen hij omstreeks de eeuwwisseling aantrad bij de Bezige Bij, verkeerde deze uitgeverij in zwaar weer. Hij wist die uitgeverij weer tot bloei te brengen, maar met de oprichting van Hollands Diep maakte hij het de Bij echter ook moeilijk, doordat hij veel Bezige-Bij-auteurs overnam, onder wie toen ook al John Irving en Graham Swift. Of Leon de Winter, Jessica Durlacherof en andere auteurs die de overstap van De Bezige Bij naar Hollands Diep maakten, Ammerlaan nu weer volgen, is niet bekend.