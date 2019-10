Postbedrijf Sandd beboet door inspectie

Postbedrijf Sandd heeft donderdag een boete van 289.000 euro opgelegd gekregen van de Inspectie SZW (Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid) die erop toeziet of werkgevers en werknemers zich houden aan arbeidswetgeving. Het bedrijf, dat van plan is te fuseren met PostNL, werkt met normuren en betaalt werknemers niet voor het werkelijk aantal gewerkte uren. Dat is bij wet verboden.

De Inspectie kon daardoor niet controleren of postbezorgers en -sorteerders niet onder het minimumloon betaald werden. Het bedrijf had tot op de seconde een normtijd vastgesteld waarvan de medewerkers, die door de inspectie zijn gehoord, verklaarden dat die norm niet haalbaar was. Zo zou onder meer het sorteren van post meer tijd kosten dan volgens de norm was vastgesteld. Dat geldt ook voor de bezorging. Sandd moet van de inspectie vanaf nu het daadwerkelijke aantal gewerkte uren gaan bijhouden.

Vakbond FNV is blij dat de inspectie het postbedrijf een boete heeft opgelegd. Ger Deleij, bestuurder Post bij de FNV, zegt in een verklaring: „De norm, die eenzijdig door de werkgever was opgelegd, was voor de werknemers volstrekt onhaalbaar. Bezorgers moesten bij wijze van spreken rennend langs alle huizen om de post te bezorgen, en dan nog haalden ze het niet binnen de gestelde norm.”

Lees ook: Fusie PostNL en Sandd gaat toch door dankzij ingrijpen staatssecretaris

De toezichthouder begon vorig jaar een onderzoek nadat de FNV medio 2018 een handhavingsverzoek had ingediend namens haar leden, die zeiden onder het minimumloon betaald te worden. Naast twaalf medewerkers die een melding maakten bij de inspectie, heeft de toezichthouder nog eens zestien willekeurige medewerkers gehoord in het onderzoek, dat zich richtte op de periode december 2017 tot en met mei 2018. Voor alle 28 medewerkers geldt dat het bedrijf zich volgens de toezichthouder niet houdt aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Fusie met PostNL

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) gebruikte eind vorige maand haar bevoegdheid om de fusie tussen Sandd en PostNL door te laten gaan, ondanks het eerdere verbod van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de staatssecretaris is de fusie, die overigens alleen geldt voor het postgedeelte en niet voor de pakketbezorging van Sandd, nodig om de postbezorging betaalbaar en betrouwbaar te houden. Ze benadrukte daarbij ook dat de cao-voorwaarden bij PostNL beter zijn dan bij Sandd, dat in totaal ruim 19.000 werknemers heeft. De ACM verbood de fusie eerder uit angst dat er een monopolie op de postmarkt ontstaat.

De FNV zegt blij te zijn dat de fusie doorgaat en zegt zich altijd al tegen de liberalisering van de postmarkt te hebben verzet. „Onderlinge concurrentie tussen de postbedrijven leidt precies tot dit soort wanpraktijken waarbij de ene aanbieder met scherpe prijzen onder de andere aanbieder gaat zitten. Uiteindelijk zijn de werknemers hier altijd de dupe van.” Volgens Deleij is het argument dat er geen betere arbeidsvoorwaarden mogelijk zijn vanwege de moordende concurrentie, nu van tafel. „Eens te meer is het failliet van de liberalisering op de postmarkt onweerlegbaar aangetoond.”