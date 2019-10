Plannen voor nieuwe speelfilm over Pippi Langkous

Er komt een nieuwe bioscoopfilm met Pippi Langkous in de hoofdrol. Nils Nyman, kleinzoon van Astrid Lindgren en CEO van Astrid Lindgren Film, zegt dat de film recht zal doen aan „zowel de speelsheid als de ernst in het werk van mijn grootmoeder”.

Het filmproject werd op entertainment-site Variety bekend gemaakt door een samenwerkingsverband van drie productiebedrijven: Astrid Lindgren Company, Studiocanal en Heyday Films. Over de inhoud van de film noch over de acteurs is iets gezegd.

‘Pippi Langstrump’ (1949): affiche. Foto IMDB.COM

Eerder speelde Inger Nilsson de roodharige Pippi in een Zweedse tv-serie die in Nederland werd uitgezonden vanaf 1972. De serie werd bewerkt tot een aantal bioscoopfilms, nadat eerder al in 1949 een Zweedse speelfilm was gemaakt waarin de Fimse actrice Viveca Serlachius Pippi speelde.

De Zweedse (kinder)boeken over Pippi Langkous zijn geschreven door Astrid Lindgren, de eerste verscheen in 1945. De boeken werden in meer dan zeventig talen vertaald. Hoofdfiguur Pippi woont met een aapje en een paard in Villa Kakelbont. Ze is rijk, sterk en vrijgevochten en beleeft talloze avonturen met haar buurkinderen Tommy en Annika.

Lees ook over een mogelijk verbod op de Duitse versie van het Pippi-lied

Heyday Films is de productiemaatschappij van David Heyman, bekend van de Harry Potter-films. Over het Pippi Langkous-project zei hij tegen entertainment-site Variety: „Pippi heeft families overal ter wereld geboeid en geïnspireerd met haar levenskracht, sterke karakter en onbedwingbare joie de vivre. Astrid Lindgrens boeken zijn jarenlang over de hele wereld vertaald – wat getuigt van haar visie, die wij willen eren met een nieuwe film.”