Peaky Blinders 5 en andere series die in week 40 verschenen

Peaky Blinders 5

De rauwe gangsterserie Peaky Blinders volgt leden van een gewelddadige straatbende en speelt zich in af Birmingham, Engeland, aan het begin van de twintigste eeuw. In het vijfde seizoen komt bendeleider en oorlogsveteraan Tommy Shelby (Cillian Murphy) in de politiek terecht. Netflix, zes afleveringen.

Big Mouth 3

Een animatieserie over de ongemakken van de puberteit. De hoofdpersonages zijn tieners die adviezen krijgen van zogenaamde hormoonmonsters. De makers zijn gek op platte grappen, maar ook niet bang voor diepgang en een beetje educatie. In seizoen 3 maken we onder meer kennis met een panseksueel personage. Met de stemmen van Nick Kroll, John Mulaney en Maya Rudolph. Netflix, tien afleveringen.

Four Weddings and a Funeral: de serie

Een nieuwe versie van de klassieke romcom, deze keer in serievorm gegoten en mede geschreven door Mindy Kaling (The Office US, The Mindy Project). De serie heeft verder weinig connecties met de originele film waarin Hugh Grant en Andie MacDowell de hoofdrollen speelden. De drukke New Yorkse Maya (Nathalie Emmanuel) gaat voor een bruiloft naar Londen. Daar wordt haar leven op zijn kop gezet. MacDowell heeft een kleine rol. Videoland, tien afleveringen.