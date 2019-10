Opnieuw roept inspectie medicijnen terug vanwege kankerverwekkende vervuiling

Opnieuw roept de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) medicijnen terug omdat ze mogelijk vervuild zijn met de kankerverwekkende chemische stof NMBA. Dit keer gaat het om maagzuurremmers met de stof ranitidine. Dat bevestigt de inspectie donderdag na berichtgeving van RTL Nieuws. Eerder dit jaar riep de inspectie al bloeddrukverlagers terug omdat ze vervuild zouden zijn met dezelfde kankerverwekkende stof.

Lees eerder onderzoek van NRC naar bloeddrukverlagers : Ik slikte deze pil. Hoe groot is de kans dat ik kanker krijg?

Het is nog niet bekend om hoeveel medicijnen het gaat. Het gaat om maagzuurremmers die zowel op recept, als vrij te verkrijgen zijn. Begin volgende week komt de toezichthouder met meer informatie naar buiten.

De inspectie kwam de vervuiling op het spoor nadat er wereldwijd maagzuurremmers waren aangetroffen met de kankerverwekkende stof NMBA. Naar aanleiding hiervan onderzocht de IGJ of deze medicijnen ook in Nederland worden voorgeschreven.

Bloeddrukmedicijn

Begin dit jaar werd bekend dat in bloeddrukverlagers uit de groep sartanen verhoogde concentraties van de chemische stoffen NDMA en NDEA was aangetroffen. Wereldwijd werden meer dan tien miljard vervuilde pillen teruggeroepen. De vervuiling bleek afkomstig uit grondstoffen van acht fabrieken in China, India en Mexico. De stoffen van de Chinese producent Zhejiang Huahai, waar veel grote farmaceuten klant waren, bleken al jaren zwaar vervuild.

Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) verplichtte in februari fabrikanten binnen twee jaar hun productieprocessen aan te passen. In de tussentijd mochten pillen met een te hoge concentratie van de chemische stof niet verkocht worden.