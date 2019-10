Online wordt veel geroepen maar zo hóór je het wel

Karel Fiseler (74) zat 8 jaar in de gemeenteraad van Beverwijk voor een lokale partij. Nu is hij commissielid. „Ik hou van mensen. Ik kan het ontzettend met iemand oneens zijn, maar diegene tegelijk enorm bewonderen. Laatst had ik een conferentie waar Marjan Minnesma van Urgenda sprak. Tijdens haar speech dacht ik vooral ‘wat zij wil, kan niet, mag niet en zet de regering onder druk’. Maar wát een bevlogen vrouw is het. Onvoorstelbaar hoe knap zij een verhaal overbrengt. Ik ben het er niet mee eens. In mijn ogen zijn de kinderen die de straat op gaan – nu chargeer ik – geïndoctrineerd. Ze zijn verteld dat het fout gaat met het milieu. Maar wij bungelen helemaal niet onderaan de wereldlijst, zoals Minnesma zegt. We hebben al veel bereikt in Nederland. Wat zij wil gaat veel te snel. Het geld kun je beter in gebieden investeren waar nog meer te halen valt. Bij ons gaat het nog om kleine beetjes die veel kosten. We hebben bovendien een tekort aan materialen en vaklui.

Karel Fiseler (74)

Kijken: „Bij Buitenhof en Pauw ben ik graag aanwezig. Achteraf spreek ik dan nog even met aanwezige politici. Ajax mis ik nooit. Ik verzette mijn trouwdag toen ze een finale dreigden te halen.” Lezen: „Politiek nieuws wil ik uit alle verschillende hoeken tot me nemen. Voor het andere lees ik De Telegraaf, die zit boven op brandhaarden.” Luisteren: „Ik luister naar mensen, maar mijn radio staat nooit aan.” Liken: „Politieke uitwisselingen op Facebook.”

„Mede daarom stem ik op Forum voor Democratie. De regering gaat mee in die koers van Urgenda. Ik stem op de andere kant, want wat zij willen, is allemaal te vlug. Er moet iets tegenover staan. Forum voert oppositie, dan roep je dingen over 1.000 miljard. Maar het is wel belangrijk voor de balans. Hetzelfde geldt voor Europa. Baudet zegt we gaan eruit. Natuurlijk zegt hij dat! Als hij nu al zegt dat de soep niet zo heet gegeten wordt, is-ie z’n onderhandelingspositie kwijt. We moeten uiteindelijk toch samenwerken en compromissen sluiten. Dat Henk Otten uit de partij is, vind ik heel jammer. Al snap ik het wel. Wanneer je samen niet meer door een deur kunt, moet je maatregelen treffen. Vooral Dorien Rookmaker had ik graag behouden voor de partij. Wat een wijze integere vrouw. Dat zij voor Otten kiest, vind ik zonde.”

‘Ik hou van tegengas en weerwoord. Over politiek lees ik alle kranten, De Telegraaf, NRC, de Volkskrant. Ik wil de voors en tegens. Met De Telegraaf voel ik me het meest verbonden. Zij informeren het breedst. Ik heb daar weleens op de redactie een rondleiding gekregen. Ze gaan niet over een nacht ijs. Ze hebben flink kapitaal en dat hangt nu eenmaal samen met kwaliteit. Lokale journalistiek vind ik over het algemeen wat te veel zaken met de mantel der liefde bedekken. Kom op zeg, het is de Libelle niet. Ik wil harde feiten.

„Ik zeg wat ik vind en hoe ik het meen. Als iemand er anders over denkt, mag dat. Op Facebook wissel ik graag meningen uit. De D66-fractievoorzitter van een naburige gemeente en ik zeggen weleens dat we elkaar eigenlijk zouden moeten ontvolgen. We zijn het zo vaak met elkaar oneens. We doen dat natuurlijk juist niet. Ik ben lid van de Facebookgroep Beverwijks Politiek Commentaar. Daar zitten zestig of zeventig mensen in. Online wordt makkelijk van alles geroepen, maar zo hóór je het tenminste wel. Ik vind het fijn als het geventileerd wordt.

„Ook hoor ik veel op mijn sportschool. De vrouwen waar ik mee sport, werken op verschillende plekken in de samenleving, zoals de zorg. Dankzij hen weet ik wat er leeft. Alle drie de burgemeesters die ik in mijn politieke carrière heb meegemaakt, verwezen in hun afsluitende speech naar mijn sportschool.