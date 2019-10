Mogelijk speciale status voor separatistische regio’s Kameroen

De separatistische Angelsaksische regio’s in het overwegend Franse Kameroen moeten een speciale status krijgen. Dat adviseren de deelnemers aan de Grote Nationale Dialoog, een vredesoverleg waarmee de Kameroense president Paul Biya een einde hoopt te maken aan de burgeroorlog tussen de Engelstalige minderheid en het leger. Het voorstel moet nog goedgekeurd worden, meldt persbureau AFP donderdag. De Engelstalige separatisten vinden de toezeggingen niet genoeg en hebben gezegd dat ze blijven vechten.

Hoe de speciale status van de Engelstalige regio’s er precies uit moet komen te zien is vooralsnog niet bekend. Wel is de bedoeling dat de regio’s in het noord- en zuidwesten van het land meer autonomie krijgen. Het vredesoverleg is al vijf dagen aan de gang en vrijdag is de laatste dag. De belangrijkste separatistische leiders zijn echter niet aanwezig, waardoor vrede voorlopig nog niet in zicht lijkt.

Eerder op de dag beval de Kameroense president de vrijlating van 333 gevangenen, die terecht zouden staan voor militaire rechtbanken, als teken van goede wil aan de separatisten en om tot een oplossing te komen voor het conflict. Volgens regeringshoofd, Joseph Dion Ngute, gaat het om een „verzoeningsoffer” van de 86-jarige president Biya, die al 37 jaar aan de macht is in Kameroen. De separatisten willen echter dat alle vijfduizend mensen die sinds het begin van de burgeroorlog gevangen zijn genomen worden vrijgelaten.

De president riep twee weken geleden op tot vredesonderhandelingen, maar de leiders van de belangrijkste separatistische groepen hebben de uitnodiging afgewezen. Vooral omdat Biya van tevoren al een voorstel voor een terugkeer naar een federale staat had afgewezen. Sinds 1972 is Kameroen een eenheidsstaat, maar in de jaren zestig was het nog een federale staat, waarbij West-Kameroen een eigen premier had en een grote vorm van autonomie. Sinds de jaren zeventig zijn er al grote spanningen in het land.

Het geweld laaide in 2016 op in de Engelstalige regio’s toen docenten en advocaten protesteerden tegen wat zij als discriminatoir beleid beschouwden van de Franstalige regering. De overheid sloeg de protesten met harde hand neer, wat het verzet alleen maar aanwakkerde. Verschillende separatistische groeperingen strijden sindsdien voor een nieuw land met de naam Ambazonia voor de Engelstalige minderheid.

Met de Grote Nationale Dialoog hoopt Biya dat er een einde komt aan de al ruim twee jaar durende Angelsaksische crisis, die inmiddels aan zo’n tweeduizend mensen het leven heeft gekost. Ook zouden meer dan een half miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen sinds het begin van het conflict.