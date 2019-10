Nabestaanden klagen over ‘vertragingstactiek’ Rusland

Het zal nog „vele jaren” duren voordat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een uitspraak doet in de zaak die nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp met MH17 hebben aangespannen tegen Rusland. Dat stellen advocaten van een grote groep nabestaanden, die samenwerken in een zogenoemd ‘kernteam’. Rusland past een „vertragingstactiek” toe. „Rusland wil zand in de machine strooien. Dit wordt een eindeloos verhaal”, zegt een van de advocaten, Peter Langstraat. De klacht van de nabestaanden, die door het Nederlandse kabinet wordt ondersteund, houdt in dat Rusland verantwoordelijk wordt gehouden voor het neerhalen van vlucht MH17 waarbij 298 personen om het leven kwamen, onder wie 196 Nederlanders. Drie jaar na het indienen van de klacht werd deze dit voorjaar in behandeling genomen.

Opschorting

Rusland heeft het Hof eerder om opschorting gevraagd, en stelt volgens het Nederlandse advocatenteam dat het neerhalen van MH17 in samenhang moet worden beoordeeld met klachten die Oekraïne tegen Rusland heeft ingediend, en die betrekking hebben op het conflict tussen de twee landen als geheel. Het Hof heeft Rusland tot december uitstel verleend om nader inhoudelijk te reageren. De vertraging is volgens advocaat Langstraat „slecht nieuws”; daar tegenover staat dat Rusland zich volgens hem wél iets aantrekt van de procedure. „Het is een steen in de schoen van Poetin.” De klacht bij het Europese Hof staat los van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van MH17.