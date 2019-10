Leden vakbond CNV verwerpen akkoord met KLM over cao

De leden van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) hebben met een grote meerderheid van 80 procent het cao-voorstel van KLM voor grond-, cockpit en cabinepersoneel verworpen. Veruit de meeste tegenstemmers vonden het loonbod van KLM in combinatie met de looptijd veel te mager, meldt de vakbond donderdagavond.

De luchtvaartmaatschappij maakt de laatste jaren grote winsten en de economie draait goed, stelt de ledenraad van de vakbond. CNV vindt het daarom „hoog tijd voor een goede structurele loonsverhoging”. Het is nu aan het bestuur van de vakbond wat de volgende stappen worden in de cao-onderhandelingen. Het is nog niet bekend wat de leden van de andere vakbonden doen.

Loonsverhoging

Afgelopen dinsdag bereikte KLM een akkoord met de vakbonden over een nieuwe cao voor grond-, cockpit- en cabinepersoneel. Dat akkoord moest echter nog wel voorgelegd worden aan de leden van de vakbonden. De loonsverhoging voor het grondpersoneel bedraagt volgens het akkoord tot en met 2021 8,5 procent en van het cockpit- en cabinepersoneel 7 procent.

FNV liet eerder al blijken niet blij te zijn met de loonsverhoging, maar wel met de andere arbeidsvoorwaarden wat betreft roosters en personeelsbezetting. De leden van FNV moeten nog stemmen. In het akkoord staat verder dat er een limiet komt op het aantal flexcontracten en het aantal uitzendkrachten. Nieuwe grond personeelsleden krijgen daarbij een contract van vijf jaar.

Het conflict tussen de bonden en KLM sleept al maanden. Leden van FNV voerden vorige maand protestacties op Schiphol, waardoor tientallen vluchten werden geannuleerd.